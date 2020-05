Cette équipe de NBA utilise la VR pour préparer ses joueurs à retrouver les terrains

Après plus de deux mois d’arrêt, l’heure de la reprise a sonné pour les Cavaliers de Cleveland. Le retour sur les terrains d’entraînement s’avère toutefois plutôt complexe car la NBA a revu ses règles face aux risques de contamination. Un seul joueur et son coach sont autorisés sur le terrain. Comment dès lors continuer à progresser dans ces conditions et arriver en forme lors de la reprise réelle du championnat ?

Faire du vélo à Moscou depuis son salon

Les dirigeants veulent apporter une réponse technologique à ce problème. Ils entendent en effet recourir à un système de réalité virtuelle afin de simuler les conditions de matches. Cleveland.com, un média local, a présenté en détail ce nouveau système. Il sera particulièrement précieux pour le jeune meneur de jeu Darius Garland.

Concrètement, son entraîneur installera le nouveau dispositif entre la raquette et la ligne de trois points. Le jeune rookie des « Cavs » pourra alors simuler une technique de jeu appelé le pick and roll. Très utilisée en basket, elle consiste à faire une passe à un coéquipier qui redonne instantanément la balle. Selon la configuration et la présence des adversaires, il peut être préférable de tirer à trois points ou jouer sur des partenaires excentrés. La VR permet justement de reproduire ces combinaisons pour acquérir des automatismes durant les matches.

Pour l’entraîneur des Cavaliers, J.B. Bickerstaff : « C’est l’occasion de repousser les limites et d’essayer de trouver des choses nouvelles et créatives qui peuvent aider nos joueurs même lorsque les choses reviennent à la normale. »

Le basket n’est pas le seul sport à s’intéresser à la réalité virtuelle. Le confinement a en effet renforcé l’activité physique en intérieur et des startups ont décidé de miser sur cette technologie pour rendre les séances plus agréables. C’est par exemple le cas de Perform VR et de son application Fit Immersion. Les utilisateurs de vélos d’appartement peuvent donc visualiser des paysages emblématiques et pourquoi pas faire un tour sur la place Rouge de Moscou… depuis leurs salons.