Cette fonctionnalité méconnue d’iOS 13 permet enfin de transférer des fichiers entre une clé USB et un iPhone

Ceux qui utilisent fréquemment leur iPhone pour des besoins professionnels et qui par ailleurs ne sont pas dans un environnement 100% Apple connaissent bien l’horreur que constitue le transfert de fichiers entre leur téléphone et des sources externes. Bien sûr, iCloud facilite désormais les choses mais cela reste fastidieux, notamment quand il s’agit de récupérer par exemple des fichiers lourds (vidéo…) que l’on veut éditer sur son iPhone.

Il existait jusqu’à présent des solutions sous la forme de clés USB spécifiques, incluant un port USB d’un côté et un port Lightning de l’autre, mais cela nécessitait d’installer une énième application externe, et les manipulations de fichiers n’étaient pas toujours très aisées.

Apple vient enfin de régler le problème avec iOS 13, qui intègre désormais nativement la compatibilité de l’iPhone (et de l’iPad) avec les clés USB, les cartes SD et même les lecteurs SSD externes. Il est donc devenu très facile de récupérer des fichiers d’un support externe directement sur son iPhone pour les traiter, les stocker ou les envoyer dans iCloud ou tout autre service.

Seule contrainte, notamment pour les clés USB et cartes SD : s’équiper d’un adaptateur Lightning correspondant, à savoir Lightning-USB et/ou Lighting SD/MicroSD. Il en existe au rayon des accessoires officiels Apple, si vous trouvez du plaisir à vendre un rein pour vous équiper. Sinon, on en trouve sur Amazon pour beaucoup moins cher (compter entre 10 et 15 euros).

La lecture et la gestion de fichiers externes grandement facilitée

Une fois équipé, c’est ultra simple : branchez l’adaptateur, prenez votre clé USB, lancez l’application Fichiers sur votre iPhone et vous devriez voir apparaitre dans la liste qui s’affiche le contenu de votre clé. Vous pouvez alors le visionner ou transférer les fichiers vers l’emplacement de votre choix. Idem pour une carte SD ou un lecteur SSD. Attention, tout ne sera peut-être pas compatible, notamment les disques durs externes. Il faudra en outre avoir formaté son unité de stockage en FAT, en exFAT ou HFS. Pour la petite histoire j’ai tenté de connecter directement mon drone DJI Mavic Air à l’aide du câble Lightning – USB-C fourni avec mon iPhone 11 Pro, mais il n’est pas reconnu ce qui n’est pas très étonnant. Idem avec avec ma clé USB – MicroSD – Lighting Callstel, elle non plus pas reconnue même après un formatage en FAT32, ce qui est plus surprenant puisqu’elle est censée répondre aux critères.

Toujours est-il que ce cette fonctionnalité, annoncée et commentée en juin lors de la présentation d’iOS 13, mais relativement passée sous silence lors de la sortie officielle d’iOS 13 il y a deux semaines, constitue une petite révolution pour les utilisateurs intensifs d’iPhone, même si elle fera certainement sourire les utilisateurs d’Android, chez qui elle est disponible depuis pratiquement la naissance de l’OS mobile de Google.