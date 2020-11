Cette fonctionnalité sur les Echo Buds était tenue secrète par Amazon

Qui aurait pu imaginer que d’aussi petits écouteurs pourraient embarquer autant de technologies ? Pour l’ensemble des écouteurs sans fil compatibles Bluetooth, le constat est le même. D’autant plus depuis qu’ils intègrent la réduction de bruit active. Mais qui aurait imaginé qu’ils puissent devenir de véritables remplaçants à une montre de sport ?

Amazon vient de frapper très fort en annonçant hier soir une mise à jour sur les Echo Buds, ses écouteurs sans fil à réduction de bruit active. En gardant le secret depuis leur sortie en septembre 2019, les écouteurs Bluetooth ont levé le voile sur leur secret bien gardé : celui d’avoir intégré un accéléromètre dans leurs oreillettes. L’utilité ? Pouvoir mesurer le nombre de pas, le rythme et analyser l’ensemble d’un suivi d’activité physique qui devrait plaire aux sportifs appréciant écouter de la musique en courant.

Vers un panel complet de suivi d’exercice dans des écouteurs ?

Les Echo Buds ne sont pas aussi poussés qu’une montre connectée qui peut intégrer un GPS et mesurer le rythme cardiaque et détecter ses éventuels problèmes. En revanche, tout semble bien parti pour qu’Amazon poursuive dans sa lancée et travaille sur ce genre d’intégration à l’avenir. Déjà aujourd’hui, la mise à jour annonce qu’il sera possible de demander à ses écouteurs via l’assistant vocal : « Alexa, quelle distance ai-je courue ? » ou « Alexa, quel est mon rythme ? ».

Les autres fabricants d’écouteurs sans fil ne sont pas encore concentrés sur ce genre d’intégration. Il semble que la mise en place du système pour que les produits puissent afficher des données suffisamment réalistes ait pris du temps également chez Amazon. Rappelons que ses écouteurs ont débuté leur commercialisation en septembre 2019, il y a plus d’un ans.

Mais les Echo Buds profitaient déjà d’une proposition tenant tête à Apple et ses AirPods Pro. Ses écouteurs profitaient en effet de la réduction de bruit active grâce à un partenariat avec Bose et son prix d’achat était bien plus raisonnable, à 120 $ contre 249 $ pour les AirPods Pro (279 € en France). Malheureusement, ils ne sont pour le moment pas disponibles en Europe, comme un bon nombre d’appareils estampillés Amazon.