Cette IA peut prévenir de manière fiable les AVC et les crises cardiaques

Depuis un moment déjà, l’intelligence artificielle vient apporter une aide salutaire aux médecins pour dresser un diagnostic. On sait par exemple que l’intelligence artificielle peut permettre de mieux détecter la survenue des cancers du sein ou encore des lésions rénales.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs britanniques de la British Heart Foundation vient démontrer l’intérêt de cette technologie en matière de prévention des crises cardiaques. Cette très large recherche a été menée auprès de 1000 patients présentant des risques de maladies du cœur. Tous avaient besoin de passer un examen impliquant l’utilisation d’une imagerie par résonance magnétique cardiaque.

L’IA, un outil très utile face aux situations d’urgence

Comme le rappellent nos confrères de Santé Magazine, c’est une analyse couramment effectuée par les cardiologues pour visualiser les structures et le fonctionnement du cœur, de ses valvules et de ses principales veines et artères. Selon Kristopher Knott, l’auteur de cette étude, c’est un processus assez long et compliqué qui repose plus sur les yeux et la concentration du médecin. On est donc dans un registre qualitatif.

L’intelligence artificielle utilisée dans le cadre de cette recherche permet d’introduire un aspect quantitatif et statistique. En comparant les données générées par l’IA avec les dossiers de santé des patients, les chercheurs ont noté que ceux dont le flux sanguin état le plus réduit étaient plus à risque de mourir à la suite d’une crise cardiaque ou d’un AVC.

« Plutôt qu’une vue qualitative du flux sanguin vers le muscle cardiaque, nous obtenons une donnée quantitative. Et à partir de ce nombre, nous avons montré que nous pouvons prédire quelles personnes sont plus à risque d’événements indésirables », précise Kristopher Knott à Time Magazine.

D’autres recherches seront encore nécessaires pour confirmer l’efficacité prédictive du recours à l’IA. Mais à terme, les scientifiques espèrent pouvoir inclure cette analyse de la circulation sanguine dans le cadre des tests utilisés par les médecins pour diagnostiquer les risques cardiaques.

L’intelligence artificielle peut être un précieux atout de prévention mais aussi servir pour les cas plus urgents. Nous vous parlions notamment récemment de ce système actuellement testé en Australie. Fonctionnant en arrière-plan des lignes téléphoniques d’urgence, il repère une série de mots clés et le rythme vocal de l’appelant afin de déterminer s’il est victime d’un accident cardiaque.