Cette IA philosophe tente de répondre aux grandes questions existentielles

Répondre à des questions que l’humanité se pose depuis la nuit des temps. Telle est l’ambition de Philosopher AI, l’intelligence artificielle développée par Murat Ayfer. Ce dernier s’est appuyé sur le générateur de texte GPT-3 de la société OpenAI. Une fois la requête adressée, le système met quelques secondes avant de produire plusieurs phrases de réponse.

Le tout reste assez limité de l’aveu même de son concepteur. Sur son site, il précise : « N’oubliez pas que l’IA générera des réponses différentes à chaque fois; et qu’il manque d’opinions ou de connaissances spécifiques – il imite simplement les opinions, ce qui l’amène à produire des résultats contradictoires lors de différentes requêtes ».

Les applications de générateur de texte se multiplient

Ainsi, sur les questions philosophiques récurrentes telles que le sens de la vie, ou encore l’amour, l’IA fournira des réponses plutôt convaincantes et en tout cas censées. En revanche, elle semble ne pas vouloir prendre de risques sur les sujets politiques. Murat Ayfer continue également de perfectionner son outil dont le développement n’est pas encore totalement achevé. L’application n’est plus disponible en accès libre, mais on peut la télécharger sur l’App Store et le Google PlayStore, moyennant la somme de 2,60 euros.

Il faut noter que les expériences se multiplient ces derniers temps autour des générateurs de texte GPT-3. Nous vous parlions récemment de Blog Idea Generator. Ce nouvel outil accessible uniquement en early access, permet de générer des idées d’articles pertinentes pour son site. Il n’est pour l’heure accessible qu’en anglais et s’adresse en priorité aux professionnels du marketing. Ces derniers pourraient à terme espérer gagner un temps précieux en termes de curation de contenu et pourquoi pas renforcer leur audience.

De son côté GPT-3 Books recommande des livres à lire selon votre humeur du moment. Encore en développement, ce nouveau système semble très prometteur.