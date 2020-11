En panne d’inspiration ? Cette IA génère des idées d’articles pour votre site

Une intelligence artificielle qui fournit des idées clés en main pour un billet de blog. Telle est l’idée de Blog Idea Generator. Pour l’heure accessible uniquement en early access, cet outil s’adresse à un public anglophone mais il pourrait, qui sait, en inspirer d’autres. Basé sur le générateur de texte GPT-3 mis au point par OpenAI, il se destine principalement aux spécialistes du marketing de contenu et permet de viser juste en matière de sujets qui pourraient performer sur Google.

Quand The Guardian fait rédiger un édito par une IA

Concrètement, il suffit de taper un thème dans la barre de recherche et l’IA fournit alors une idée d’article plus ou moins pertinente. Si l’on n’est pas satisfait, il est possible de la relancer. Interrogé par The NextWeb, son créateur Nikhil Aitharaju précise à ce sujet : « Il peut certes dérailler occasionnellement (car il s’agit d’un système automatisé), mais le fait que vous puissiez générer plus d’idées en un clic signifie que vous finirez par avoir une idée intelligente! »

À l’arrivée et si l’outil tient toutes ses promesses, ce serait donc un gain de temps certain pour les rédacteurs en termes de curation de contenu et potentiellement une audience renforcée.

Récemment, le générateur de texte GPT-3 a fait parler de lui lors d’une expérimentation menée au Royaume-Uni. Ainsi, The Guardian a décidé de faire rédiger un éditorial par cette IA. Dans cet exercice de style imposé, elle devait démontrer que les humains n’avaient absolument rien à craindre des robots. Le rendu est au final très convainquant mais il a fait l’objet de vives critiques de la part de spécialistes de l’intelligence artificielle.

Daniel Leufer de chez Mozilla a par exemple qualifié cette initiative de « blague absolue ». « Il aurait été en fait intéressant de voir les huit essais que le système a réellement produits, mais les éditer de cette manière ne fait que contribuer au battage médiatique et à désinformer les gens qui ne liront pas les détails », regrettait-il alors.