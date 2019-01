Cette intelligence artificielle a « triché » pour devenir meilleure que ses concepteurs !

Le titre de l’article peut paraître aguicheur, mais il n’en démontre pas moins la réalité du phénomène qui s’est déroulé à Stanford, durant des recherches que l’université a mises en place en partenariat avec… Google. L’objectif premier de l’étude qui nous intéresse était de transformer des photos aériennes en carte géographique.

Jusque là, rien d’exceptionnel, si tant est que l’on soit au courant de ce qui se fait en AI ces derniers temps. Mais l’opération se corse lorsqu’il s’agit de faire le calcul inverse, en dessinant une image vue du ciel depuis le premier résultat.

Que s’est-il passé pour que ce soit si exceptionnel ?

L’ordinateur utilisé par les chercheurs faisait appel à un réseau neuronal de type CycleGAN, dont la spécialité est justement de convertir une image d’un certain type vers un fichier comportant le même contenu, mais d’un autre type, à l’instar de ce qui se fait avec TensorFlow, un outil également inventé par Mountain View. Problème (ou pas) : le résultat obtenu par l’AI était très bon, voire même trop bon.

En effet, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, la photographie prise depuis un satellite est quasiment la même au début et à la fin de l’expérience. Pourtant, le tracé routier n’intègre aucun des éléments des autres images comme les points, les ombres, ou les arbres.

L’explication

En réalité, le logiciel ne s’est pas simplement contenté de créer une carte depuis une photo, et inversement. Il est allé bien plus loin que ce pour quoi il a été programmé, et a en fait encodé le schéma de la première image pour le retranscrire comme convenu.

Mis en mémoire, le modèle est donc duplicable à volonté avec ce système. Grâce à cette nouvelle, dont vous pouvez consulter les détails techniques en source de l’article, Google réaffirme ainsi sa position parmi les leaders dans le domaine de l’intelligence artificielle, déjà bien attaqué côté médecine.

