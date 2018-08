L’intelligence artificielle Google DeepMind va remplacer votre ophtalmo

DeepMind, la startup rachetée par Google en 2014, vient une nouvelle fois de démontrer ses prouesses dans un nouveau domaine. Cette fois-ci, il s’agit de médecine, et plus particulièrement de ce qui pourrait arriver à vos yeux.

La toute dernière version de l’AI de Google est en effet capable de diagnostiquer des dizaines de maladies de l’oeil différentes, c’est-à-dire de faire aussi bien que votre ophtalmologue. Le système en question fait appel à une technologie 3D qui lui permet de scanner la rétine d’un patient afin de détecter toute anomalie potentielle. Une avancée significative pour les urgences, quand on sait que ce genre d’examen peut prendre de longues minutes lorsqu’il est effectué par un humain.

C’est à Londres que les équipes de la clinique ophtalmologiste de Moorfields, en partenariat avec DeepMind et des chercheurs de l’University College, ont fait appel au deep learning pour créer un logiciel identifiant une cinquantaine de troubles oculaires parmi les plus communs au sein de la population locale. Et bien que le programme soit encore en beta et qu’il nécessite quelques ajustements, il est fort possible de voir débarquer cette innovation dans les centres médicaux d’ici quelques années.

Concrètement, comment cela fonctionne ? Et bien, pour faire simple, l’outil enregistre une cartographie de données en 3 dimensions relatives à la forme de l’oeil étudié. L’étape suivante consiste à se baser sur un algorithme dernière génération couplé à la tomographie en cohérence optique, une technique d’imagerie médicale.

Testée 15 000 fois sur moitié moins de patients, cette intelligence artificielle est même capable de fournir des conseils, à l’instar d’un vrai docteur, pour améliorer la santé du malade en proposant les soins les plus adaptés à sa pathologie. La fiabilité est également au rendez-vous : en effet, en parallèle de l’expérience, des médecins étaient chargés de rédiger leurs propres conclusions après avoir examiné les yeux. Et 94% de leurs avis correspondaient à ceux de DeepMind.

Ce n’est pas la première fois que Google met le pied à Londres pour travailler sur la santé. La firme y étudie déjà les données de plus d’un million de patients depuis 2016. Encore un argument qui positionne Alphabet comme l’une des plus prometteuses entreprises travaillant sur la santé de demain.

