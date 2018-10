Cette mise à jour de YouTube pourrait vous aider à avoir plus d’abonnés

Si vous avez une chaîne YouTube, vous savez à quel point il peut être difficile d’inciter les gens qui découvrent vos vidéos à s’abonner.

Et la mise à jour que la plateforme de vidéos de Google a discrètement déployée peut justement vous y aider.

En substance, lorsque les vidéos YouTube sont intégrées à un site web, le lecteur inclut désormais un raccourci pour s’abonner.

La course aux abonnés ?

Sur un ordinateur, il suffit de mettre le curseur au-dessus du logo de la chaîne pour faire apparaître le bouton « S’abonner ». Vous pouvez essayer sur la vidéo de la chaîne de Presse-Citron, ci-dessous.

A priori, cela aide les créateurs à avoir plus d’abonnés sur leurs chaînes. Néanmoins, la récente mise à jour du lecteur exportable de YouTube ne fait apparemment pas l’unanimité. Des créateurs pointent du doigt le fait que le nouveau design cache des parties de la vignette. Or, cette vignette est un élément important d’une vidéo, et contribue à inciter les internautes à cliquer pour lancer celle-ci.

Youtube: "Let's add more shit to the top of them embed, make the title not visible in the slightest" 🤨why? pic.twitter.com/xMUunL3M5z — Scratch. (@Scrxtchy) October 19, 2018

Si obtenir un maximum d’abonnés a toujours été important pour les chaînes YouTube, ce paramètre l’est encore plus depuis janvier 2018. Pour rappel, en début d’année, la plateforme a décidé de modifier les conditions pour être éligible à son programme de monétisation de vidéos. Actuellement, pour être éligible à la monétisation, une chaîne doit faire 4 000 heures de vues sur ses vidéos les 12 derniers mois et avoir au moins 1 000 abonnés. « Ces standards plus élevés vont aussi aider à empêcher les vidéos potentiellement inappropriées d’être monétisées », écrivait YouTube.