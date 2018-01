De nouvelles conditions pour monétiser des vidéos sur YouTube

Les règles pour monétiser des vidéos changent de nouveau sur YouTube. Malgré tous ses efforts, il semblerait que la plateforme de Google ait encore du mal à modérer le contenu et surtout à faire en sorte que les publicités de ses annonceurs n’apparaissent pas sur des vidéos inappropriées.

L’année dernière, YouTube avait annoncé que pour monétiser ses vidéos, une chaîne devrait totaliser 10 000 vues. Avec cette restriction, la plateforme pensait pouvoir mieux contrôler les vidéos sur lesquelles les publicités apparaissent.

Et aujourd’hui, YouTube décide donc d’imposer de nouvelles restrictions. Pour être éligible à la monétisation, une chaîne devra désormais faire 4 000 heures de vues sur ses vidéos les 12 derniers mois et avoir au moins 1 000 abonnés. Selon YouTube, ces nouvelles conditions d’éligibilité permettent à la plateforme de mieux identifier les « créateurs qui contribuent positivement à la communauté », tout en les aidant à gagner plus d’argent. Les mauvais acteurs, quant à eux, sont écartés.

We've made updates to the YouTube Partner Program to strengthen our community & prevent impersonators + spammers from harming our platform.

We understand this affects many channels, but believe it's necessary to protect our creators.

For the full update https://t.co/phnMnAHDaD

— YouTube Creators (@YTCreators) January 16, 2018