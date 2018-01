Cette nouvelle montre Android Wear de Tag Heuer coûte presque 200 000 dollars

Vous recherchez la smartwatch la plus chère du monde ? La voici. Durant le Salon International de la Haute Horlogerie à Genève, Tag Heuer a levé le voile sur quelques nouvelles montres intelligentes, comme la Connected Modular 41, la Tag Heuer Formula 1 Lady et bien entendu, la Tag Heuer Connected Modular 45 Full Diamond.

L’année dernière, la société avait présenté la Connected Modular 45, une montre connectée de luxe qui vaut dans les 1 600 dollars. La version « Full Diamond », lancée au salon à Genève, coûte quant à elle près de 197 000 dollars, selon notre confrère The Verge. Qu’a-t-on à ce prix-là ? Un boitier 45mm en or blanc poli (18K PD125), et des diamants de taille baguette qui ornent la lunette, les cornes et le bracelet, pour un total de 23,35 carats.

Made of precious materials including white gold and diamonds, the TAG Heuer Connected Modular 45, the world’s most expensive connected will keep you efficient and extra sparkly! #DontCrackUnderPressure #TAGHeuerConnected #ConnectedToEternity More at : https://t.co/MxE14EUGG9 pic.twitter.com/79HcC2cV1H

— TAG Heuer (@TAGHeuer) 15 janvier 2018