Tag Heuer Connected 2020 : une dotation de capteurs enfin complète

Tag Heuer lance la troisième génération de sa montre connectée. Au programme, une stratégie totalement différente que précédemment, avec une fiche technique transformée. Si les options de personnalisations et certains avantages sont supprimés, la nouvelle montre Connected est enfin une montre connectée digne de ce nom, avec une dotation de capteurs et de fonctionnalité répondant aux critères d’achat actuels.

Moins gadget, plus utile

Le fabricant suisse – appartenant au groupe LVMH – devient enfin concurrentiel sur le marché des montres connectées. Il était temps, d’autant plus qu’avec la présentation de la Tag Heuer Connected 2020 ce mois-ci, l’horloger en est déjà à sa troisième génération du produit. Ces dernières années, sa proposition était à la traîne : la marque avait mis l’accent sur la personnalisation, mais sa montre était très épaisse, et ne proposait pas beaucoup de fonctionnalités.

Bien évidemment, sa troisième génération se concentre toujours sur une offre luxueuse (comme la nouvelle montre connectée de la marque Montblanc), et les prix de la montre varient entre 1600 et 2100 €. Mais pour la première fois, Tag Heuer a soigné son produit vers une montre plus classique et avec moins de possibilités de personnalisation, mais beaucoup plus fine et à la dotation de capteurs bien plus importante. Seul bémol, la fonction de suivi de sommeil n’est pas disponible, mais ce n’est également pas au rendez-vous sur la montre d’Apple.

A ce titre, nous pouvons noter l’arrivée d’un capteur de la fréquence cardiaque, qui introduit de multiples fonctionnalités suivant nos activités physiques, une boussole, un accéléromètre, ainsi que des capteurs gyroscopiques. Ces nouveaux équipements se retrouvent dans une application Tag Heuer qui permet de créer des suivis d’activités pour différentes activités, telles que le golf, la course, le cyclisme, etc. Notez que ces données pourront être partagées sur des applications tierces telles que Strava, Apple Health ou Google Fit.

Nouveau processeur Qualcomm

La nouvelle Tag Heuer Connected 2020 quitte Intel pour Qualcomm, sur la partie processeur. La montre se dote de la puce 3100, qui était sortie fin 2018, mais qui est la dernière en date sous Wear OS. Cet ajout marque une entente avec Tag Heuer et Google, qui a conduit à une amélioration des services de connectivité et une application permettant à la personnalisation du cadran de la montre.

Sur la partie physique en tant que telle, Tag Heuer propose un cadran de 45 mm (pour l’heure, nous n’avons pas d’informations à partager sur la venue d’une alternative en 41 mm). L’écran améliore sa résolution : il passe de 400×400 à 454×454 pixels. Le verre en saphir protégeant l’écran est plus proche de ce dernier, donnant un aspect plus fin à la montre. Le boîtier est lui en céramique, et le choix du bracelet fera varier le prix final du produit.