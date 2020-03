Cette recette vieille de 50 ans permet de créer de la nourriture grâce à l’air ambiant

Il existe un recette qui permet de créer de la nourriture sans ingrédients, en utilisant simplement l’air ambiant. À l’origine, cette recette a été élaborée pour les astronautes afin qu’ils puissent survivre lors des longues missions spatiales. Cependant, en plus d’aider les astronautes, cette recette pourrait largement venir en aide à la population terrestre qui ne mange pas à sa faim.

Sur Terre, près de 795 millions d’êtres humains sous en sous-nutrition. Pour faire plus simple c’est une personne sur neuf que est concernée. Chaque année, environ 31 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent à cause d’une mauvaise alimentation. Sans surprise, ce sont principalement les pays en voie de développement qui sont touchés, 12,9% de cette population est sous-alimentée.

Cette recette a été mise au point il y a plus de 50 ans par la NASA pour que les astronautes puissent mener à bien leurs missions sur Mars et ailleurs, sans mourir de faim. Cette recette secrète est composée de bactéries et hydrogénotrophes, qui parviennent à capter l’énergie présent dans l’air, le CO2 et l’eau.

Quelques entreprises de biologie synthétique, comme Orbital Farm, reprennent enfin le flambeau et avancent dans la recherche de solutions pour les terriens. Scot Bryson, le PDG d’Orbital Farm, a justement déclaré : « cette technologie a été développée il y a plus de 50 ans pour l’espace et n’a jamais été utilisée pour la terre, ce qui signifie que toutes ces connaissances ont fini par se perdre dans le temps ».

De son côté, NovoNutrients a annoncé vouloir créer une économie basée dans l’espace, mais commencera à déployer ses activités sur Terre : « Une grande partie de ce que nous faisons ajoute de la valeur à l’aquaponie et à une économie circulaire dans l’espace, mais nous pensons que c’est quelque chose qui peut être économique sur Terre d’abord ». Il est important de concrétiser cette solution.