Comment candidater pour devenir astronaute à la NASA en 2020 ?

Depuis 2015, la NASA a ouvert les candidatures pour son programme d’astronautes. Rien qu’à l’ouverture, l’agence spatiale avait reçu pas moins de 18 300 demandes. Depuis le début de l’année 2020, la NASA a diplômé 11 nouveaux astronautes issus de ce programme. Aujourd’hui l’agence spatiale américaine vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle vague de candidatures.

Ce dispositif n’existe pas seulement depuis 2015, car au cours des 60 dernières années, la NASA a mis à contribution 350 personnes afin de former les candidats. Steve Koerner, directeur des opérations de vol de la NASA, explique : « Ceux qui postulent seront probablement en compétition avec des milliers de personnes qui ont rêvé et travaillé pour aller dans l’espace depuis aussi longtemps qu’ils s’en souviennent. Mais quelque part parmi ces candidats se trouvent nos prochains astronautes, et nous sommes impatients de vous rencontre. »

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3A pic.twitter.com/KUlQh7ADDL

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 11, 2020