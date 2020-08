Cette startup a créé un bateau comparable à une Tesla des mers

L’industrie automobile est en pleine métamorphose depuis quelques années, la plupart des constructeurs cherchent de plus en plus à électriser leurs parcs. Néanmoins, si dans les airs l’électricité est encore loin d’être une norme, c’est encore pire en mer. Heureusement, la startup Zin Boats basée à Seattle a pris la décision de faire changer les mentalités de la même façon que Tesla l’a fait avec l’automobile. De plus, ce bateau électrique serait en plus d’être bon pour la planète, excellent sur divers autres points.

En effet, son design minimaliste en fibre de carbone, long de 20 pieds et bien plus léger que tous les bateaux de cette taille, permet au Z2R de démarrer à la vitesse de l’éclair. Le tout en profitant d’une autonomie généreuse de plusieurs centaines de kilomètres en une seule charge. Il faut compter environ 5 dollars pour recharger le bateau en seulement 1 ou 2 heures.

Un projet né d’une prise de conscience importante.

Évidemment, après avoir listé ces caractéristiques incroyables, vous vous doutez que le Z2R de Zin Boats n’est pas donné. Et vous avez raison, mais en même temps, très peu de bateaux le sont. Piotr Zin, qui dirige Zin Boats, construit des voiliers de course depuis plus de 20 ans, tout en évoluant en tant que consultant design chez BMW, General Motors, et bien d’autres sociétés. C’est dans son bateau qui lui sert d’habitation sur le Lake Union de Seattle, que Piotr Zin a pris conscience d’une information importante : Les voies navigables dont il avait profité toute sa vie n’existeront peut-être pas pour la génération suivante, si on continue à polluer de la sorte.

Piotr Zin a immédiatement pensé à l’électricité, toutefois, la terre et l’eau sont deux milieux bien différents. « La puissance nécessaire pour déplacer un bateau, par rapport à la puissance nécessaire pour déplacer une voiture, est absolument énorme. C’est comme conduire une voiture en première vitesse à plein régime tout le temps », explique-t-il. Ce frein a limité les bateaux électriques à l’équivalent aquatique des voiturettes de golf. Mais Zin Boats et son Z2R pourraient considérablement révolutionner le secteur des bateaux électriques.