Le Cybertruck européen sera différent du prototype présenté par Tesla

Avant la fin de l’année 2021. La date de la commercialisation du Tesla Cybertruck est encore floue, mais depuis l’apparition du prototype en fin d’année dernière, les discussions autour du pick-up électrique de la firme californienne foisonnent.

Il faut dire que son patron, Elon Musk, en rajoute régulièrement des couches en répondant aux questionnements des fans du constructeur sur Twitter. Hier, ce fut une demande au sujet de la version européenne du Tesla Cybertruck qui affola la toile.

Le véhicule est sujet à de multiples réflexions quant à son gabarit, qui est loin de coller avec les attentes du marché du Vieux Continent. Tesla en convenait encore au mois d’avril dernier, en annonçant que la version définitive du modèle serait 3 % plus compacte. Quelques semaines plus tard, la firme californienne revenait déjà sur sa décision.

Mais selon un récent tweet d’Elon Musk, le sujet est toujours d’actualité, en tout cas pour le marché européen. Un internaute s’adressant au milliardaire demandait si une version plus petite serait disponible en Europe, tant il préférait acheter un Cybertruck plutôt qu’un Model Y, si une version plus convenable du pick-up était disponible.

Highly likely down the road — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

La réponse d’Elon Musk

Pour y répondre, le patron de Tesla a indiqué : « très probablement sur la route », confirmant ainsi l’idée que la version européenne sera plus compacte, ou bien qu’une déclinaison au modèle classique sera également commercialisée.

Nous devrions en savoir davantage ces prochains mois. Mais une chose est sûre : le marché des pick-up en France et en Europe sera bien moins important pour Tesla comparé aux États-Unis et au Canada. Chaque année, plus de 3 millions d’exemplaires sont immatriculés, contre moins de 200 000 selon les attentes des experts du marché automobile européen pour leurs prévisions sur l’année 2020.