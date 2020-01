Cette TV Samsung s’adapte aux vidéos verticales grâce à un mécanisme rotatif

Que vous le vouliez ou non, les vidéos verticales ne vont pas disparaitre. Bien au contraire, celles-ci sont de plus en plus nombreuses. Et pour Samsung, il semblerait que ce soit aux écrans de télévision de s’adapter à celles-ci et non l’inverse.

Comme le rapporte le site Engadget, au mois d’avril, le géant de l’électronique avait officialisé la télévision « Sero TV », mais uniquement pour le marché coréen.

Il s’agit d’une télévision connectée avec un écran 4K de 43 pouces. La particularité : cette smart TV peut changer d’orientation, en fonction du format de la vidéo regardée par l’utilisateur.

Aujourd’hui, à l’occasion du CES de Las Vegas, le constructeur annonce qu’il va proposer la Sero TV dans d’autres pays en 2020.

Une télévision pour la génération Y et la génération Z

Samsung ne le cache pas. Cette télévision rotative cible les jeunes de la génération Y et de la génération Z, qui sont les plus susceptibles de regarder des vidéos verticales trouvées sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou TikTok.

D’après les explications d’Engadget, la télévision Sero peut s’appairer avec le smartphone de l’utilisateur via NFC, ce qui permet ensuite de diffuser du contenu depuis le mobile.

Et si l’utilisateur a un appareil Samsung Galaxy, la rotation se déclencherait automatiquement en fonction de la vidéo.

Pour le moment, on ne sait pas quand la Sero TV sera commercialisée. Mais d’après Engadget, cette smart TV est commercialisée à 1,89 million de wons, soit l’équivalent de 1 400 euros, en Corée.

On notera que Samsung profite aussi du CES de Las Vegas pour présenter sa nouvelle Smart TV Q950TS, un modèle QLED 8K, (presque) dépourvu de bordures.

Le constructeur devrait également en dire plus sur NEON, un nouveau produit que le constructeur décrit comme un « humain artificiel ».