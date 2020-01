Samsung Q950TS, la nouvelle Smart TV QLED 8K parfaite pour les PS5 et Xbox ?

Samsung officialise sa Smart TV 8K « borderless »

Il y a quelques jours, on apprenait que Samsung allait exhiber au CES 2020, une nouvelle Smart TV 4K « Zero Bezel« , avec des bordures presque invisibles. Ce week-end, Samsung a tenu à confirmer l’information, et a dévoilé les premières images et les premiers détails concernant cette nouvelle Smart TV QLED 8K, baptisée Q950TS.

Une Smart TV qui est (presque) dépourvue de cadre et qui permettra donc d’afficher une image en 8K (soit 7680 x 4320 pixels), via une technologie QLED. A l’oeil, la nouvelle Samsung Q950TS fait clairement son petit effet et elle sera animée par un processeur AI Quantum, qui se chargera d’animer une interface « réaménagée« . Un processeur qui se chargera également d’upscaler toutes les sources en 8K.

A cela s’ajoutent diverses fonctionnalités comme le Tap View, pour afficher le contenu d’un smartphone sur le téléviseur, sans oublier le bon vieux PiP ou encore une gestion du multitâche. Evidemment, Bixby, Google Assistant ou encore Amazon Alexa seront également de la partie. Samsung annonce également une option audio Object Tracking Sound Plus, qui promet un rendu 5.1 directement via les haut-parleurs de la TV. Le CES devrait nous permettre de tout savoir sur ce modèle à venir, et notamment son prix ainsi que sa date de disponibilité.

Un nouveau logo de certification 8K

En ce début d’année 2020, Samsung a également annoncé un partenariat avec la 8K Association (8KA) afin de mettre sur pied un programme de certification unique en son genre, qui se chargera de distinguer les téléviseurs compatibles 8K des autres appareils. Un nouveau logo de certification (visible ci-dessous) a également été dévoilé, et sera donc fièrement apposé sur tous les appareils reconnus par la 8K Association.

« Parmi les fonctionnalités testées, citons une résolution d’affichage de 7680 x 4320, un pic de luminosité supérieure à 600 nits, une transmission d’images de HDMI2.1 et un codec vidéo haute efficacité (HEVC) » explique notamment la 8K Association. L’association a pour objectif de permettre aux consommateurs d’identifier facilement les écrans 8K haut de gamme par rapport aux autres appareils, et permettre par exemple à ces derniers de profiter pleinement des nouvelles Xbox et PlayStation 5 qui seront disponibles en fin d’année.