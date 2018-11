Changer, les écouteurs qui peuvent charger votre téléphone et vice-versa

Régler le problème de la batterie

Le principal problème que l’on peut avoir avec nos smartphones ou nos écouteurs sans fil, c’est souvent le même : la batterie… On en a jamais assez ! Que ce soit l’un ou l’autre, on se plaint souvent que ce n’est pas suffisant. Bien sûr, parfois on arrive à anticiper, mais il arrive toujours un jour durant lequel on oublie de les mettre à charger.

La solution vient peut-être d’être présentée par l’entreprise 49101 qui vient de dévoiler les « Changer », des écouteurs sans fil très particuliers. Ces intras sont peut-être un peu plus lourds que des écouteurs normaux, mais c’est grâce à une fonctionnalité que les autres n’ont pas. Ils peuvent en effet se charger sur votre smartphone ou bien charger celui-ci.

Changer, pas 100% sans fil

Comment ça marche ? Il faut dire d’entrée de jeu que ce ne sont pas vraiment des écouteurs sans fils. Ici, vous avez plus que les deux petits écouteurs à glisser dans vos oreilles. Ne vous attendez donc pas à un modèle similaire à celui des AirPods ou des AirDots, le concurrent mis au point par l’entreprise Xiaomi. D’ici quelques années, vous pourriez bien apprécier le câble par ailleurs. Après tout Google réfléchit à un moyen de l’utiliser pour gérer vos mots de passe.

Ils ont une petite lanière dans laquelle se trouvent différents ports. Au programme, un microUSB, un USB-C et même un Lightning afin de convenir à tous les smartphones possibles. A noter que le câble contenu dans la lanière est aussi amovible, vous pourrez donc l’utiliser pour d’autres usages. Les écouteurs Changer peuvent encore se commander sur Indiegogo au prix de 89 dollars. La livraison est prévue au mois de février prochain.

Source