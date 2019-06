Choisissez la couleur de votre MacBook Air reconditionné chez Vente du Diable !

Depuis 2006, le site Vente du Diable se positionne comme un acteur français de référence sur le marché du reconditionné high-tech. La plateforme marchande propose en ce moment, et jusqu’au 26 juin, une offre inédite sur des MacBook Air reconditionnés et… repeints !

Vente du Diable vous permet ainsi d’acheter un ordinateur Apple ultra-léger (1,3kg), bon marché et avec une touche d’originalité : bleu (Blue Lagoon), kaki (Green Troopers), gris noir (Black Pearl), violet (Purple Sunset), rouge (Red Spicy), jaune or (Golden Glow) – autant de coloris inhabituels pour un MacBook Air Apple, et inédits en France.

Ces coloris sont disponible en exclusivité nationale sur Vente du Diable pour cette vente privée qui commence aujourd’hui. Ces MacBook Air 2013 avec 128 Go de stockage en SDD bénéficient du grade « Comme Neuf » et sont accompagnés d’une garantie d’un an moyennant un prix de 599€ seulement. Pour voir l’offre en cours sur Vente du Diable, c’est par ici :

Une peinture de qualité et durable

Cela fait maintenant une année que Vente du Diable a mis au point cette technique pour colorier les MacBook Air, et celle-ci se montre très efficace : la couleur reste toujours vive avec le temps et elle assure de l’originalité à un ordinateur qui, par défaut, est gris et un peu austère.

Avant la phase de peinture qui dure une heure, le MacBook Air passe par toutes les étapes classique d’un bon reconditionnement : nettoyage, décabossage et démontage. A la sortie, il est prêt à être livré dans les moindres délais partout en France.

Vente du Diable, un e-commerçant responsable

Depuis son origine, Vente du Diable a toujours voulu changer les comportements pour favoriser une consommation responsable et lutter contre l’obsolescence programmée des appareils électroniques. Le marchand a mis en place une section reconditionnée qui permet d’acheter des produits qui ont eu une première vie, et qui sont passés par un processus de vérification, de mise à jour et de nettoyage. En cas de défaillance, aussi petite soit-elle, l’équipe technique intervient immédiatement pour réparer le produit, et prolonger sa durée de vie.

Pour chacun de ses produits reconditionnés – qui sont évidemment tous fonctionnels, le site e-commerce attribue une note de qualité (Comme Neuf, Très Bon État, Bon État, État Correct) qui permet d’avoir une idée de l’état de l’appareil. Ces offres concernent tous les produits les plus populaires du moment, sur les plus grandes marques du marché : Apple, Samsung, Huawei, Philips, HP, Google etc.

