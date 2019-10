Chouette, le mode astrophotographie ne sera pas réservé qu’au Pixel 4

Quelques heures seulement après la présentation de son nouveau Pixel 4, Google a réservé une surprise à ses clients du Pixel 3. Les nouvelles fonctionnalités du Pixel 4 liées à la photographie – telle que le mode Astrophotographie – seront également disponibles sur les Pixel 3 et Pixel 3a, par le biais d’une mise à jour.

Mais l’amélioration du logiciel de traitement de photo de Google sera également compatible sur le reste de la gamme de smartphone développée par Google, à en croire le forum du site XDA. Un article publié par le spécialiste Android Authority vient de mettre en lumière le fichier APK lié à la mise à jour présente sur le Pixel 4, et admet que le fichier fonctionne sur l’ensemble des smartphones. Les journalistes l’ont testé sur un Pixel 2.

Pas besoin d’acheter un Pixel 4

En parlant technique, la mise à jour présente sur le Pixel 4 n’est autre que la version 7.2 de l’application Google Camera. Mais comme à son habitude, les logiciels développés par Google son généralement testés sur les anciens modèles de Pixel, et les développeurs présents sur le forum de XDA ont bien senti l’universelle compatibilité de la mise à jour de Google Camera.

Ainsi, le fichier disponible au téléchargement permet de s’accaparer du dernier mode Astrophotographie, mais également de la version améliorée du mode portrait, de la mise au point de « Night Sight », tout comme de la nouvelle fonctionnalité de retardateur pour la caméra selfie. Une bonne nouvelle, si vous jugez que votre appareil Pixel est encore en forme, et que vous ne souhaitez pas acheter le dernier Pixel 4.

Google proposera-t-il une mise à jour officielle ?

Néanmoins, nous pourrions comprendre et admettre que le téléchargement d’un fichier APK sur un forum a de quoi faire hésiter. Il n’est jamais très conseillé de télécharger des logiciels pour smartphones, ailleurs que sur les magasins d’applications officiels des systèmes d’exploitation.

Pour l’heure, difficile de savoir si l’intégralité des fonctionnalités de Google Camera sera réservée au Pixel 4, et prochainement aux Pixel 3 et Pixel 3a. Peut-être que Google décidera de proposer une mise à jour officielle à l’ensemble de sa gamme ? En tout cas, cela pourrait se montrer plus sécuritaire pour les utilisateurs.