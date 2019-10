L’application Open Camera permet de filmer en 4K 60 FPS sur le Pixel 4

Bien qu’il s’agisse presque d’une norme sur les smartphones Android, le Pixel 4, récemment présenté par Google, ne peut pas officiellement filmer des vidéos en 4K à 60 FPS. Et il y a une raison précise à cela.

Dans un tweet publié cette semaine, la firme de Mountain View a indiqué : « Pixel 4 prend en charge l’enregistrement vidéo 4k sur la caméra arrière à 30 images par seconde. Nous constatons que la majorité des utilisateurs s’en tiennent au 1080p, nous concentrons donc notre énergie sur l’amélioration de la qualité dans ce mode, par rapport à l’activation d’un mode 4k à 60 images / seconde pouvant utiliser jusqu’à un demi-gigaoctet de stockage chaque minute. »

En substance, Google estime que le mode 4K 60 FPS est peu utilisé et que cela occupe trop d’espace. Néanmoins, si vous n’êtes pas d’accord avec Google, il est quand même techniquement possible d’activer ce mode.

En effet, comme l’a rapporté le site Android Central, filmer en 4K à 60 FPS est quand même possible sur le Pixel 4 à condition d’utiliser une autre application caméra, mais pas celle qui est proposée par Google.

Last night we got a minor revision to Open Camera, WHICH FIXED THE CAMERA 2 API! Pixel owners now have a FREE PATH to 4K/60 recording in HEVC with USB Audio input support! BAM! https://t.co/C3qxgXeQ0x pic.twitter.com/nQynI4sCtw

— Juan Carlos Bagnell (@SomeGadgetGuy) October 22, 2019