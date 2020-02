Christian Bale au programme de Thor : Love and Thunder ?

On le sait, la saga Thor va se doter d’un nouvel épisode, baptisé Thor : Love and Thunder. Un film qui nourrit beaucoup d’interrogations, notamment pour les directions qu’il peut prendre, en jouant avec les univers alternatifs. Du côté du casting, cela s’annonce aussi très fourni puisque l’on sait déjà que l’on pourra compter sur Tessa Thompson (Valkyrie), Natalie Portman (Jane Foster) et bien sûr Chris Hemsworth, dans le rôle du dieu nordique. Mais, il y a un rôle qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines, c’est celui de Christian Bale. En effet, celui qui est notamment connu pour avoir joué Batman dans la trilogie de Christopher Nolan, pourrait bien basculer chez DC Comics.

Thor et Jane Foster face à Christian Bale ?

La théorie longtemps évoquée serait qu’il aurait pu incarner un homme capable de manier Mjolnir, dans un autre univers. Plusieurs variantes semblaient même évidentes. Mais, selon le site Illuminerdi, ce serait en fait pour jouer un méchant de niveau intergalactique. Attention toutefois, si le site annonce que le deal a été fait, d’autres médias américains semblent plus enclins au doute, expliquant que l’acteur serait encore en cours de négociation.

Reste que son rôle semble encore inconnu. Au-delà de Beta Ray Bill, d’autres ont pensé à Dario Agger, un adversaire récurrent de Thor, un être humain capable de se transformer en Minotaure. Mais, selon les dernières informations, si Christian Bale est bien pressenti pour jouer un méchant, ce ne serait pas lui. En effet, si on en croit Illuminerdi, c’est bien un membre d’une espère alien, qui vient d’un autre monde.

Si on se réfère au comics, le personnage qui vient alors à l’esprit en premier est Gorr, the God Butcher. Un être qui a juré de débarrasser l’univers de dieux comme Thor. Du côté de l’histoire, c’est aussi avec lui, que Thor devient indigne de Mjolnir et que Jane Foster le remplace. Deq uoi coller plutôt bien avec ce qui semble être prévu du côté de Thor 4. Affaire à suivre.