Disney voudrait recruter Christopher Nolan pour un film Marvel

Après avoir réalisé une trilogie sur Batman, personnage emblématique de DC Comics, Christopher Nolan peut-il passer de l’autre côté de la barrière en réalisant un film pour Marvel ? Si l’exemple de Taika Waititi montre qu’il y a une certaine perméabilité entre les deux studios, Christopher Nolan joue d’une aura plus importante. Au-delà de Batman, c’est aussi un réalisateur oscarisé et qui s’est frotté à des gens très différents, réalisant des films de science-fiction (Inception ou Interstellar) et militaire (Dunkerque) avec un succès non démenti. On attend désormais on dernier film, Tenet, avec une impatience non dissimulée. Mais qu’est-ce qui vient après ? Et bien Disney et Marvel espèrent bien le recruter et ils savent même pour quel film.

Christopher Nolan aux manettes de Daredevil ?

Selon la presse américaine, Disney veut en effet recruter Christopher Nolan pour réaliser un film très attendu par les fans : Daredevil. Le personnage a déjà eu le droit à une adaptation en série sur Netflix et c’est l’acteur Charlie Cox qui lui a prêté ses traits avec brio. Récemment, le sujet est revenu sur le devant de la table avec une véritable campagne pour qu’il reprenne son rôle.

Si cela semble mal parti de ce côté-là, Disney et Marvel qui se penchent très sérieusement sur le retour des Defenders dans le giron originel, auraient jeté leur dévolu sur Matt Murdock / Daredevil comme première adaptation. Et ils veulent le réalisateur de Batman aux manettes de ce projet.

Difficile de ne pas comprendre pourquoi. Avec la trilogie Batman, Christopher Nolan a donné leurs lettres de noblesse aux films de super-héros au cinéma, tout en créant un univers très sombre autour de Batman. Or, il existe de multiples similitudes entre les deux, qui ne possèdent pas de pouvoirs mais une capacité à utiliser les capacités humaines à un niveau très élevé. Pour Disney et Marvel, le nom de Christopher Nolan permettrait aussi potentiellement d’attirer un grand nom pour jouer le rôle.