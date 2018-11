Avec Chrome 71, Google va chasser les publicités abusives

Chrome 71 à la chasse aux pubs « abusives »

Depuis quelques années déjà, les logiciels de type AdBlock ont la cote auprès des internautes, dont l’écran est parfois envahi d’encarts publicitaires, messages promotionnels flashys et autres vidéos intempestives… Cela fait déjà quelque temps que les navigateurs web intègrent une fonction visant à limiter la publicité, mais il semblerait que Google souhaite aller encore plus loin avec la version 71 de Chrome.

En effet, la prochaine version du navigateur web le plus populaire au monde va se charger de bloquer les annonces visant à tromper les internautes. Ces dernières sont qualifiées par Google « d’expériences abusives« , et visent bien souvent à inciter l’internaute à cliquer sur un élément trompeur.

Sur son blog officiel, Google affiche notamment exemple de faux lecteur vidéo, lequel renvoie vers un lien promotionnel une fois que l’internaute a cliqué sur « Watch Video« . De même, Google compte bien mener la vie dure aux encarts promotionnels qui ouvrent diverses pages de publicités lorsque l’internaute clique sur la croix censée fermer le premier encart.

Ainsi, Chrome 71 sera lancé dans le courant du mois de décembre, et protégera encore un peu plus les utilisateurs de ces publicités abusives. Les propriétaires de sites web peuvent d’ores et déjà visualiser via leur Google Search Console si leurs sites web affichent ou non des publicités abusives, et les corriger avant l’arrivée de Chrome 71. Google précise que ces derniers auront 30 jours pour corriger les erreurs indiquées dans le rapport, après quoi Chrome 71 se chargera de supprimer de lui-même les publicités en question.

Evidemment, certains s’insurgent face à cette position « anti-publicité » de la part de Google, ce dernier étant l’un des acteurs majeurs du marché avec Adsense. De là à croire que Google joue au chasseur de publicités abusives uniquement pour favoriser ses Google Ads…