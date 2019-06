Chrome vous protège désormais des sites aux adresses trompeuses

Le web regorge de personnes malintentionnées qui veulent vous voler des données personnelles, ou même des mots de passe. L’une des techniques utilisées pour tromper les internautes consiste à utiliser des adresses web trompeuses qui ressemblent à une ou plusieurs lettres près à un site légitime.

Par exemple, quelqu’un peut essayer de vous tromper avec une adresse comme « go0ogle.com » pour vous faire croire que vous êtes sur « google.com », afin de voler votre mot de passe si vous saisissez celui-ci sur le site frauduleux.

Mais désormais, le navigateur Google Chrome inclut une protection supplémentaire contre ce type d’attaque. Sur Chrome 75, la firme de Moutain View affichera une alerte afin d’empêcher les internautes d’aller sur ces sites web aux adresses trompeuses.

Comment ça fonctionne ? « Ce nouvel avertissement fonctionne en comparant l’URL de la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement aux URL des pages récemment visitées. Si l’URL semble similaire et si celle-ci pourrait semer la confusion ou vous tromper, nous vous montrerons un avertissement qui vous aidera à retrouver la sécurité », lit-on dans l’annonce sur le blog de Chromium. Bien entendu, si après avoir lu l’avertissement, vous voulez quand même entrer sur le site, il suffira d’ignorer.

Une extension pour aider Google à repérer les sites suspects

En plus d’avoir annoncé cette nouvelle fonctionnalité de Google Chrome, la firme a également présenté une nouvelle extension baptisée Suspicious Site Reporter. En installant celle-ci, vous pouvez aider le système de sécurité Safe Browsing à étoffer sa liste des sites dangereux. « Vous pouvez installer l’extension pour voir apparaître une icône lorsque vous vous trouvez sur un site potentiellement suspect, ainsi que davantage d’informations sur les raisons pour lesquelles le site peut être suspect. En cliquant sur l’icône, vous pouvez maintenant signaler des sites dangereux à Safe Browsing pour une évaluation plus approfondie. Si le site est ajouté à la liste de Safe Browsing, vous protégerez non seulement les utilisateurs de Chrome, mais également les utilisateurs d’autres navigateurs et sur l’ensemble du web », écrit Google.

Bien entendu, même si Google fait déjà tout son possible pour sécuriser la navigation sur Chrome, vous pouvez également encore plus étoffer la sécurité de vos données personnelles en installant un logiciel antivirus sur vos appareils.