Cinq séries de DC Comics qui auraient mérité d’exister

DC Comics a trouvé son créneau du côté de la télévision en construisant un univers autour de The Arrow : l’Arrowverse, qui va désormais se poursuivre malgré la disparition d’Oliver Quinn. Mais, c’est loin d’être le premier essai. Si on réfléchit désormais aux nouvelles séries qui pourraient débarquer dans l’univers, d’autres méritent peut-être une petite place, au moins dans nos souvenirs.

Aquaman

C’était l’époque où la série Smalville régnait sur le petit écran. On voit apparaître dans la saison 5 le personnage d’Aquaman, alors joué par Alan Ritchson. Face au succès d’audience, un projet naît autour de ce super-héros. Mais on ne parle pas encore d’univers étendu à l’époque. Un nouvel acteur est alors casté… Justin Harlty qui incarne désormais Arrow. L’idée de la série ? Nous plonger aux racines du personnage d’Aquaman. Mais la série ne sera finalement pas retenue, payant les prix des politiques de networks. Avec l’omniprésent Jason Momoa au cinéma, l’adaptation en série ne reviendra sans doute pas avant un bon moment.

Bruce Wayne

Quand on parle d’un prequel à Batman, c’est désormais Gotham qui vient à l’esprit. Mais Fox avait déjà maturé un projet en 1999 sur le sujet. Baptisé « Bruce Wayne », il nous dévoilait un jeune homme de 18 ans qui se convertissait peu à peu en Batman. Un projet avorté par l’envie de ne pas concurrencer le film.

Wonder Woman

Avant Gal Gadot, on a eu le droit à un projet de série sur NBC en 2011. On trouvait alors Adrianne Palicki dans le rôle principal. Celle-ci devait d’ailleurs aussi jouer dans la série Aquaman citée plus haut. Mais, ce projet avait tous les atours d’un ratage complet. Suffisant pour enterrer Diana Prince quelques années de plus.

The Graysons

Là aussi, on s’est rattrapés depuis avec la très bonne série Titans. Mais la CW avait déjà tenté sa chance, avec les producteurs exécutifs de Smallville aux manette. L’objectif à l’époque ? Avoir une série de super-héros sous le coude si Superman n’était pas renouvelé. Mais le projet a été écarté car jugé inconsistant avec l’univers créé par Christopher Nolan au cinéma.

Booster Gold

Le scénario du futur film a été bouclé il ya quelques mois et on attend désormais que la Warner le confirme. Mais Booster Gold a déjà failli avoir une série en 2011 sur Syfy. Mais le projet, plusieurs fois repoussé semble avoir disparu complètement des radars après 2013.