Citroën lance des lunettes pour lutter contre le mal des transports

Citroën vient en aide aux personnes qui sont malades en voiture et lancent les lunettes Seetroën qui, en plus d’offrir un magnifique jeu de mots, permettent d’éliminer le mal des transports.

Vacances riment souvent avec long trajet en voiture. Pour certains, ce moment peut virer au cauchemar à cause du mal de transport. Pour améliorer le confort des petits et des grands qui en souffrent, la marque Citroën a lancé une paire de lunettes originales : les Seetroën.

Lutter contre le mal de transport grâce au Seetroën

En Europe, au moins 30 millions de personnes souffrent du mal de transport de façon chronique, ce qui est toujours synonyme d’angoisse au moment de partir en vacances et peut s’avérer pour certains un véritable frein aux longs trajets. Pour remédier à cela, la marque de voiture française Citroën propose une solution amusante et innovante pour pouvoir profiter de son voyage en toute sérénité : les lunettes Seetroën.

Ces lunettes dédiées aux voyages et aux personnes sensibles en voiture aident à lutter contre le mal des transports. Le dispositif fonctionne avec la technologie « Boarding Ring » conçue par la start-up du même nom installée dans le Var. Contrairement aux lunettes classiques, celles-ci ne sont pas équipées de verre mais sont pourvues de 4 anneaux disposés autour des yeux, dans le sens frontal (droite-gauche) et dans le sens sagittal (avant-arrière) afin de recréer la ligne d’horizon et de résoudre le conflit sensoriel à l’origine du mal en resynchronisant l’oreille et la vue.

Un résultat efficace ?

Ces lunettes, dont le design a été assuré par le studio 5.5, doivent être portées dès que les premiers symptômes apparaissent. Après une période de 10 à 12 minutes, le conflit sensoriel à l’origine du problème se dissipe et Citroën précise que ces lunettes donnent un résultat positif dans 95% des cas. Une fois le mal résolu, il suffit ensuite d’enlever les lunettes pour profiter du voyage. À noter que ce dispositif peut être utilisé par les adultes ainsi que les enfants de plus de 10 ans. Le lancement de ce produit est accompagné d’une campagne de communication en Europe 100% réseaux sociaux.

Ces lunettes spéciales sont disponibles dans la boutique Lifestyle de la marque au prix de 99 €.

Source : Autoevolution