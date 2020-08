Clear Channel importe ses panneaux publicitaires intelligents en Europe, faut-il s’inquiéter ?

La société Clear Channel Outdoor Holdings, plus connue sous l’appellation Clear Channel, a mis au point une technologie capable d’accéder aux données anonymes des passants, grâce à leurs smartphones. Ce processus permet à Clear Channel de mieux cibler ses panneaux publicitaires, en fonction des profils de personnes qui passent devant. Depuis 4 ans, ce système existe aux États-Unis, et devant le succès de sa mise en place, Clear Channel prévoit de lancer cette technologie en Europe.

Des règles plus strictes concernant la vie privée.

Si l’entreprise a pris plus de temps pour installer ce processus sur le vieux continent, c’est à cause des règles plus strictes de l’UE en matière de protection de la vie privée. Il a donc dû falloir revoir quelques plans pour ce lancement européen. Clear Channel a lancé Radar aux États-Unis en 2016. William Eccleshare, PDG de la division internationale de Clear Channel, explique au Financial Times, que Radar « s’appuie sur des données extrêmement anonymisées », tout en pouvant suivre les mouvements des passants dans un magasin, comprendre ce que ces personnes achètent, ou encore analyser leurs habitudes de visionnage sur Netflix par exemple.

Lors du premier lancement aux États-Unis, ce processus a posé de nombreuses questions. Pour rassurer les plus inquiets, Andy Stevens le vice-président chargé de la recherche et de l’information chez Clear Channel, déclarait à l’époque que « le dispositif semblait un peu effrayant », en ajoutant que les données utilisées par ces panneaux sont exactement les mêmes que celles utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile. Andy Stevens conclut en expliquant que la publicité ciblée existe depuis de nombreuses années.

Voici comment Clear Channel Outdoor Holdings décrit Radar : « c’est un processus, qui mesure les modèles de trajets et les comportements réels des consommateurs au cours de leur journée, en analysant les données sur la direction du trajet, la visibilité des panneaux d’affichage et les visites de destinations spécifiques ». Ensuite, ces données sont communiquées aux annonceurs pour qu’ils puissent cibler au mieux les passants.