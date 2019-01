Click To Pray, l’application favorite du Pape

Une application pour prier en ligne

Incarner l’église 2.0, à l’heure où la religion catholique souffre toujours d’un sérieux désamour, est un vrai défi. Le Pape cherche à conserver un attrait moderne auprès des jeunes, à l’approche des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Pour montrer qu’il était « connecté », le Pape a donc incité les internautes à télécharger l’application Click To Pray, une application qui permet de partager les prières en ligne. Il a dévoilé son application sur une tablette tactile depuis la fenêtre du palais papal. « Ici, j’insérerai les intentions et les demandes de prières pour la mission de l’Église« .

Click To Pray n’est pas un service très récent puisqu’il a vu le jour en 2016, mais l’application monte en puissance peu à peu, notamment grâce à une approche multi plateformes : sites, applications mobiles (iOS et Android), réseaux sociaux … De plus, l’ensemble est disponible en six langues (anglais, espagnol, italien, français, portugais et allemand). C’est aussi la prière officielle de l’événement qui commence aujourd’hui à Panama et va durer jusqu’au 27 janvier en présence du pape.

Faire des réseaux sociaux, un outil d’évangélisation

Au-delà de cette application, le Pape semble considérer Internet et les réseaux sociaux comme un espace très particulier, idéal pour la religion. A l’heure des fake news et autres dérives en tout genre, le Pape semble vouloir s’affirmer de façon très moderne.

Internet et les réseaux sociaux sont une ressource de notre temps, une occasion pour rester en contact avec les autres, pour partager valeurs et projets, et pour exprimer le désir de former une communauté.

Pas sûr que la possibilité de prier en ligne aide à faire retourner les gens dans les églises ou à mettre fin aux polémiques sur les cas de pédophilie dans l’Église.

Source