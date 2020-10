Cloud gaming : Microsoft pense à une clé HDMI dédiée à xCloud

Actuellement, vous avez la possibilité de jouer à des jeux comme Assassin’ Creed Odyssey ou Destiny 2 même si vous n’avez pas de console ni de PC de gamer, grâce au cloud gaming. Ces deux titres sont disponibles sur Stadia, le service de cloud gaming de Google. Stadia est actuellement accessible sur les smartphones Android et sur le navigateur Chrome, ainsi que sur le Chromecast Ultra, une clé HDMI qu’il suffit de connecter à une télévision.

Microsoft a également un service de cloud gaming, appelé xCloud. Mais pour le moment, celui-ci n’est accessible que sur les smartphones Android. Néanmoins, la firme de Redmond pourrait, plus tard, lancer une clé HDMI similaire au Chromecast Ultra qui permettra également d’utiliser xCloud sur une télévision.

Un concurrent du Chromecast signé Microsoft pour faciliter l’accès à xCloud ?

Comme le rapporte le site The Verge, cela a été évoqué par Phil Spencer, le patron de Xbox, lors d’une interview avec Stratechery. L’idée serait bien de faciliter l’accès à xCloud, grâce à un appareil abordable ou une clé HDMI que l’utilisateur n’aurait qu’à connecter à une télévision et une manette pour profiter du cloud gaming.

Phil Spencer a également évoqué la possibilité que Microsoft inclue cette clé HDMI dans une offre Xbox Game Pass. Et la firme de Redmond pourrait aussi lancer un nouvel abonnement appelé Xbox Game Pass Platinium qui permettrait au joueur de profiter de plus d’avantages.

Maintenait que xCloud est disponible, Microsoft doit faire en sorte que ce service soit accessible sur un maximum d’appareils. Et celui-ci cherche déjà une solution pour que le service de cloud gaming soit accessible sur iOS.

L’objectif est qu’en 2021, il soit possible d’accéder à xCloud sur un iPhone via le web. Microsoft, afin d’éviter les contraintes que l’App Store impose aux apps de cloud gaming, passerait ainsi par les navigateurs.

Actuellement, comme l’indique Microsoft, pour jouer à des jeux via xCloud, il faut :

Un abonnement Xbox Game Pass Ultimate actif dans un pays pris en charge

Une manette Xbox compatible Bluetooth ou une autre manette prise en charge

Un téléphone mobile ou une tablette Android avec Android 6.0 ou version ultérieure

Une connexion Wi-Fi ou 4G avec une vitesse descendante d’au moins 10 Mbits/s

L’application Android Xbox Game Pass, disponible sur le Samsung Galaxy Store et Google Play

En tout cas, le cloud gaming est aujourd’hui un domaine important pour Microsoft. D’ailleurs, la firme de Redmond considère aujourd’hui que ses principaux concurrents dans le jeu vidéo ne sont plus Sony et Nintendo, mais plutôt Google et Amazon.

Pourquoi ? Parce que ces deux géants d’internet possèdent les infrastructures nécessaires pour réussir dans le cloud gaming. Sony et Nintendo, de leur côté, comptent surtout sur l’expérience des consoles.