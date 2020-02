Pour Xbox, ses plus sérieux concurrents sont Google et Amazon (mais pas Nintendo et Sony)

Visiblement, le temps de la rivalité entre Xbox, Sony et Nintendo est révolu. Si Microsoft ne va pas encore abandonner les consoles physiques, la firme de Redmond se tourne également vers le cloud gaming, qui permet de jouer en streaming sans devoir acheter une console de nouvelle génération ou bien un PC haut de gamme avec de bonnes caractéristiques.

Pour rappel, Microsoft a déjà officialisé son service de jeux en streaming xCloud.

Et étant donné que le cloud gaming fait partie des principaux éléments de la nouvelle vision de Microsoft, celui-ci ne voit plus Sony et Nintendo comme ses principaux concurrents.

Comme expliqué dans un article du magazine Protocol, bien que Sony et Nintendo soient les concurrents historiques de Microsoft dans l’industrie des jeux vidéo, la firme de Redmond estimerait que ces deux entreprises ne sont plus ses principaux concurrents, dans la mesure où celles-ci ne possèdent pas leurs propres infrastructures cloud qui pourraient rivaliser avec Microsoft Azure. En revanche, Microsoft suit de près l’évolution des projets de Google et d’Amazon dans le gaming.

Les principaux concurrents de Xbox : Google et Amazon

« Lorsque vous parlez de Nintendo et de Sony (ndlr, on rappelle cependant que Sony propose la plateforme de jeu en streaming PlayStation Now), nous les respectons énormément, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir », explique Phil Spencer, le patron de Xbox. « Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’elles pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans. »

Pour rappel, Google a déjà lancé Stadia, une plateforme de cloud gaming qui permet de jouer à des titres AAA sur des appareils comme un ordinateur (moyen), un Chromecast Ultra ou bien un smartphone Android.

Et si les débuts de Stadia en 2019 ont été assez timides, la firme de Mountain View compte muscler son offre. Avant la fin de l’année, Google compte ajouter au moins 120 nouveaux jeux à son catalogue, dont 10 titres qui seront exclusifs à Stadia. D’autre part, si pour le moment, l’accès à Stadia est payant (et l’utilisateur doit aussi acheter les jeux), Google s’apprête à lancer la version gratuite de son offre.