Cloud : l’Europe s’unit pour contrer la mainmise des USA

« C’est une pierre angulaire pour la mise en place d’une technologie cloud européenne, qui sera très performante». Le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, n’a pas tari d’éloges sur l’accord intervenu entre 25 pays de l’Union européenne jeudi dernier. L’Alliance européenne sur les données industrielles et le cloud veut faire du Vieux Continent un des leaders du secteur.

L’UE va investir 150 milliards dans les grands dossiers technologiques

Ainsi, dix milliards d’euros seront consacrés au cloud computing au cours des sept prochaines années. L’idée est d’aider les entreprises européennes face aux géants de la Tech que sont Google, Amazon ou encore Alibaba. Selon Thierry Breton justement, on serait un peu trop négatif à ce sujet et l’Europe ne serait pas aussi en difficulté qu’on ne le dit : « Contrairement aux préjugés, nous ne sommes pas en retard. Nous sommes les premiers à nous impliquer dans le cloud industriel ».

Cette initiative s’inscrit aussi dans l’idée qui anime les décideurs européens de diminuer leur dépendance vis à vis des technologies étrangères. De nouvelles règles sont par exemple proposées concernant l’intelligence artificielle et elles devraient être mises en application l’an prochain.

En ce qui concerne le cloud, un projet majeur semble particulièrement bien avancé en Europe. Le français OVHcloud a indiqué qu’il s’associait à l’hébergeur allemand T-Systems pour créer un cloud public dédié à l’Europe. Ce projet, baptisé Gaia-X, s’adresse à tous les secteurs considérés comme sensible et devrait respecter le RGPD. Il semble sur de très bons rails et devrait voir le jour en 2021.

Enfin, il faut aussi noter que l’UE a prévu d’investir 150 milliards d’euros dans les grands dossiers technologiques au cours de ces prochaines années. La Commission européenne mise beaucoup sur l’intelligence artificielle qui pourrait apporter de nombreuses innovations dans des domaines tels que la médecine, l’agriculture, ou les voitures autonomes.