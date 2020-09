OVHcloud et T-Systems s’allient pour créer le cloud européen Gaia-X

Dans un communiqué daté du début de semaine, le français OVHcloud a indiqué qu’il s’associait à T-Systems, un hébergeur allemand et filiale de Deutsche Telekom, le géant de télécommunications qui possède également T-Mobile.

L’objectif de cette collaboration est de créer une solution de cloud public dédiée à l’Europe. Baptisé Gaia-X, ce projet s’adresse également à tous les secteurs considérés comme sensibles et promet de respecter le RGPD, en vigueur sur le territoire européen depuis mai 2018.

Une plateforme de cloud pour « des entreprises de toutes tailles œuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d’intérêt public »

L’engagement entre OVHcloud et T-Systems durera deux ans, tandis que la plateforme de cloud publique devrait voir le jour au début de l’année 2021. À cela, l’hébergeur français indique que cette dernière se basera uniquement sur OpenStack, un ensemble d’outils open source qui vise justement à développer des infrastructures comme Gaia-X. Ensuite, il est prévu que la solution cloud se destine aux « besoins spécifiques du secteur public, des OIV, ainsi que des entreprises de toutes tailles œuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d’intérêt public ».

Gaia-X fait parler de lui depuis juin, mois durant lequel les deux ministres de l’Économie (France et Allemagne) ont annoncé le lancement de cette initiative franco-allemande, un projet qui vise à développer la souveraineté unique de l’Europe face à des géants représentés par les USA et la Chine. Actuellement, les solutions de cloud AWS ou encore Microsoft Azure dominent largement le marché.

Frank Strecker, responsable de l’activité Cloud public de Deutsche Telekom, indique dans son communiqué : « Deutsche Telekom est un fervent partisan d’un cloud souverain européen. Cependant, pour qu’une infrastructure de cloud souverain européen soit une réussite, nous devons évoluer rapidement. Et nous avons pour cela besoin du soutien du secteur public ».

De son côté, Michel Paulin, CEO d’OVHcloud ajoute : « Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à T-Systems et de devenir les premiers acteurs d’un service de cloud public véritablement souverain, conforme aux recommandations de Gaia-X. Il fournira les normes de sécurité les plus élevées aux entreprises les plus stratégiques. Grâce à un modèle efficace et entièrement intégré, notre offre est libre de l’influence du Cloud Act, ce qui est pour nous une priorité absolue ».