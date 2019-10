CNN veut lancer sa propre plateforme pour ne plus dépendre de Facebook, Twitter, Google et Apple

La dépendance des médias aux plateformes comme Facebook, Twitter, Google ou Apple News est un sujet récurrent. Et face à ce problème, CNN pourrait essayer une autre approche : lancer une plateforme concurrente.

Comme le rapporte le site Engadget, c’est ce qu’a indiqué Andrew Morse, le patron de CNN Digital, dans une interview avec The Information. Ce service, dont le nom n’est pas encore révélé, serait un agrégateur de contenu d’actualité qui permettrait de suivre plusieurs médias, et qui mélangerait les contenus gratuits (mais financés par de la publicité) et les contenus payants (sur abonnement). Le service pourrait également inclure des « contenus originaux » de CNN, et contextualiser certains sujets grâce aux archives du média américain.

Les médias veulent créer des services anti-Facebook

Pour le moment, on ne sait pas quand CNN pourrait lancer cet agrégateur et de nombreux détails ne sont pas connus. Mais l’objectif de l’entreprise est clair : faire en sorte que les géants des nouvelles technologies n’aient pas trop de poids.

CNN a révélé ce nouveau plan quelques jours avant le lancement en beta de Facebook News. Il s’agit d’un nouvel onglet de Facebook qui est entièrement dédié aux contenus d’actualité, et qui est actuellement disponible aux États-Unis, pour une partie des utilisateurs du réseau social.

On notera aussi qu’un autre géant des médias américains, News Corp, a annoncé un projet similaire, au mois d’août. Le propriétaire du Wall Street Journal, du New York Post et de Stortful souhaite lancer un agrégateur baptisé Knewz.com.