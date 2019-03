Code promo : iPhone XR 128 Go à 829€ sur Amazon  🔥

Apple n’est pas un grand amateur de promotions. C’est pourtant bien un iPhone XR que l’on peut voir en réduction via une vente flash ce matin sur Amazon. Un code promo permet d’économiser 70€ sur la dernière génération des smartphones de la marque à la pomme. Le prix de l’iPhone XR 128 Go passe ainsi que 899€ à seulement 829€, soit près de 10% de réduction sur celui que beaucoup considèrent comme le meilleur rapport qualité prix du marché.

Voici les offres en cours :

iPhone XR 64 Go, 128 Go et 256 Go en vente flash

Comme vous pouvez l’imaginer, une remise sur un produit Apple ne dure pas longtemps, et la rupture de stock sur ce code promo iPhone XR ne devrait pas se faire attendre très longtemps. Il y a également le modèle de 64 Go et celui de 256 Go qui sont éligibles au code promo sur Amazon. Pour l’activer, il faut simplement cliquer sur la case associée à ce dernier sur la fiche du produit pour que la réduction soit appliquée au moment de la finalisation de la commande.

Au niveau des caractéristiques techniques, l’iPhone XR est considéré comme le meilleur compromis chez Apple. Pour un prix inférieur à 1 000€, vous avez le droit à un écran Retina en verre de 6,1 pouces, un appareil photo de 12 Mpx à l’arrière et 7 Mpx à l’avant (avec Face ID). Le tout est propulsé par la dernière puce A12 Bionic Apple qui améliore encore les performances du téléphonique. L’iPhone XR est compatible avec les chargeurs Qi pour la recharge rapide, et sans fil.

Dans le cadre de cette vente flash sur Amazon, on retrouve un code promo sur les modèles 64 Go, 128 Go et 256 Go. La plupart des coloris sont éligibles aux réductions, mais les remises peuvent légèrement varier d’un modèle à un autre. Vous pouvez retrouver tous les produits en promotion directement sur le site officiel Amazon.

Voir l’offre sur Amazon