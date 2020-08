Coinbase proposera bientôt les prêts en cash garantis par du Bitcoin

Il y a un an, Coinbase lançait une carte de paiement avec laquelle il était possible de payer en Bitcoin. Suite à cela, la plateforme d’échange de cryptomonnaie à continuer à se concentrer sur l’une des monnaies virtuelles les plus populaires, si bien qu’elle a annoncé une autre nouveauté il y a peu.

Emprunter en quelques jours à peine avec Coinbase

Dans un billet partagé sur son blog, Coinbase indique qu’il propose désormais à ses clients de faire des prêts en cash garantis par du Bitcoin. En somme, un utilisateur aura la possibilité d’emprunter de l’argent traditionnel s’il a de la cryptomonnaie sur le service.

Max Branzburg, chef de produit chez Coinbase, a déclaré dans le communiqué : « Les clients peuvent utiliser les prêts garantis par bitcoin de différentes manières en fonction de leurs besoins financiers, notamment pour des dépenses importantes comme la réparation d’une maison ou d’une voiture, le financement de grandes occasions comme un mariage, ou pour aider à gérer des prêts personnels à taux d’intérêt plus élevé ou des dettes de carte de crédit ».

Dans son article, Coinbase ajoute que « Les clients américains des États éligibles sont désormais invités à rejoindre la liste d’attente pour avoir la possibilité d’emprunter jusqu’à 30% de leurs avoirs Bitcoin ». Ils pourront ainsi emprunter jusqu’à 30 % de la valeur en espèces, à hauteur de 20 000 dollars, précise la plateforme.

Par la suite, les utilisateurs n’auront pas besoin de remplir une demande ni de passer par des étapes de vérification et pourront recevoir leurs prêts dans les deux ou trois jours qui suivent. Le taux d’intérêt annuel est de 8%, Coinbase affirme qu’il est « inférieur à celui de la plupart des prêts personnels ».

Coinbase affirme que les garanties ne seront pas réinvesties ailleurs et que le Bitcoin restera en Bourse, ce qui n’est pas le cas de tous les services proposant des prêts similaires.

Actuellement, cette nouveauté ne concerne que certains États des USA, à l’exemple de l’Alaska, le Connecticut, la Floride, le New Jersey, le Nebraska, le Texas, l’Utah ou encore le Wisconsin. Au total, 17 États américains.

Coinbase n’a pas indiqué s’il était prévu que cette option soit disponible dans d’autres pays à l’avenir. On peut espérer que ce soit le cas, puisque la plateforme a rendu sa carte de paiement disponible en France et ailleurs après l’avoir présenté aux États-Unis.