Coinbase : vous pouvez payer en Bitcoin avec cette carte !

Si la carte de paiement imaginée par le géant américain Coinbase était déjà disponible au Royaume-Uni depuis deux mois et aux Etats-Unis depuis plus longtemps encore, la célèbre plateforme d’échange de crypto-monnaie vient d’annoncer la disponibilité de celle-ci dans six pays européens supplémentaires, dont la France. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette carte de paiement Coinbase

Une conversion crypto-to-fiat instantanée

Grâce à cette carte de paiement Visa, les détenteurs de crypto-monnaies (comme le Bitcoin et toutes les autres disponibles sur Coinbase) seront en mesure de dépenser celles-ci de manière instantanée – comme ce serait le cas avec une carte bancaire traditionnelle. Lorsque l’utilisateur veut régler une dépense dans la vie quotidienne (comme un café par exemple), la carte bancaire s’occupe de faire une conversion instantanée avec le taux de change entre la crypto-monnaie et la devise fiduciaire.

Si la nouveauté de Coinbase a pour ambition de démocratiser l’usage du paiement en crypto-monnaies, le service reste tout de même assez onéreux pour l’instant : l’émission de la carte coûte 4,99 euros, tandis qu’une commission de 2,49% est prélevée sur chacune des transactions. Si la carte bancaire permet de régler directement ses achats en Bitcoin, elle permet aussi d’effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques jusqu’à 200 euros par mois. Au-delà, des frais supplémentaires de 1% sont facturés en France, et 2% à l’étranger.

Pourquoi utiliser cette carte Coinbase ?

Certes, la carte proposée Coinbase implique des commissions plutôt élevées sur chacune des transactions – il n’empêche que c’est l’une des rares aujourd’hui à permettre à ses clients de pouvoir dépenser leurs crypto-monnaies de cette manière. La jeune pousse britannique Wirex en a fait de même, mais elle n’a évidemment pas la même traction.

Coinbase se positionne toutefois en force avec une solution complète autour des crypto-monnaies, allant de l’achat au stockage de devises électroniques en passant désormais par la carte de paiement. La société américaine prévoit de sortir de nouvelles fonctionnalités « dans les mois à venir » peut-on lire dans son communiqué de presse. Pour ceux qui souhaitent obtenir cette carte Coinbase, il faudra télécharger l’application iOS ou Android « Coinbase Card » pour gérer son compte.