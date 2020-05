Collab, la nouvelle app de Facebook pour faire de la musique ensemble, mais à distance

Facebook lance régulièrement de nouvelles applications qui ne sont pas destinées à devenir aussi populaires que WhatsApp ou Instagram, mais qui permettent à l’entreprise d’explorer de nouvelles idées. Et en 2019, Facebook a officialisé une nouvelle équipe appelée NPE, qui est chargé de développer ces expériences.

La dernière app présentée par cette équipe s’appelle Collab. En substance, il s’agit d’une application mobile qui permet aux internautes de collaborer sur des vidéos musicales. « Les collabs sont trois vidéos indépendantes qui sont synchronisées. Avec l’application, vous pouvez créer votre propre arrangement en ajoutant votre propre enregistrement ou en glissant et en découvrant un arrangement pour compléter votre composition. Aucune expérience musicale n’est requise », lit-on dans l’annonce de Facebook. Cette nouvelle app semble avoir été créée pour le confinement puisque l’idée est de permettre aux internautes de s’amuser et de collaborer sur de petits projets musicaux, même s’ils sont séparés physiquement. Collab est disponible sur iOS et pour le moment, il faut avoir une invitation pour utiliser cette app.

CatchUp : une application pour les appels audio

Cette semaine, la division NPE a également lancé une autre application appelée CatchUp. Celle-ci permet de faire des appels audio entre deux personnes, de faire des appels de groupe, et de savoir qui est disponible lorsqu’on a envie de discuter.

Sinon, récemment, NPE a aussi lancé une sorte de service de messagerie pour les couples. En substance, la plupart des expériences que cette équipe a sorties récemment aident surtout les personnes à rester connectées tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Mais toutes ces applications pourraient disparaître plus tard, étant donné qu’il ne s’agit que d’expériences. D’ailleurs, c’est pour cela que Facebook a créé la division NPE. « Nous avons décidé d’utiliser ce nom de marque distinct pour aider à définir les attentes appropriées auprès des utilisateurs que les applications de l’équipe NPE changeront très rapidement et seront fermées si nous apprenons qu’elles ne sont pas utiles aux utilisateurs », avait expliqué Facebook en 2019.