Comme Apple ou Microsoft, Nokia dispose désormais de sa propre boutique dédiée

De retour sur le marché des smartphones depuis quelques années maintenant, sous la tutelle de HMD Global, Nokia lance sa boutique officielle. A l’instar des plus grands, Nokia souhaite donc proposer à ses fans une boutique dédiée, sur laquelle ces derniers pourront retrouver tous les derniers smartphones, les accessoires et autres joyeusetés Nokia, avec en prime certains avantages exclusifs.

La boutique Nokia est en ligne !

Pour cette fin d’année, HMD Global a décidé d’ouvrir une boutique virtuelle dédiée aux smartphones Nokia. De cette manière, les intéressés peuvent passer commande directement sur ce « store officiel« , qui permet de retrouver les principaux smartphones de la firme.

Histoire d’inciter à offrir un smartphone Nokia pour Noël, le groupe propose les frais de ports gratuits et une réception assurée avant le 25 décembre pour toute commande passée avant ce samedi 19 décembre. L’autre bonne nouvelle, c’est que la boutique permet également de profiter de certaines remises, comme sur le Nokia 8.3 5G, affiché à 499,99$ avec les accessoires Grip and Stand et Nokia Clear Case, au lieu de 729,97$.

A noter toutefois que cette boutique en ligne Nokia ne répertorie pas tous les modèles de la marque, et le client peut être redirigé vers certains revendeurs (Amazon, Best Buy…) selon sa requête. Une bonne nouvelle malgré tout pour les intéressés, qui ne sont donc plus contraints de passer par un revendeur tiers pour mettre la main sur le dernier smartphone Nokia.

Selon AndroidPolice, si la démarche est louable, une boutique en ligne Nokia ne devrait pas révolutionner le marché, les clients américains préférant acheter leur smartphone chez les opérateurs d’une part, sans compter le fait qu’une marque doit être très populaire pour qu’une boutique dédiée soit réellement porteuse de résultats. Malgré tout, HMD Global rappelle que selon Counterpoint, Nokia arrive en tête en ce qui concerne le support logiciel, les mises à jour et la qualité de conception.