Le fabricant des smartphones Nokia vient de lever 230 millions de dollars pour doper son offre 5G

Généralement HMD, l’entreprise qui fabrique et commercialise les smartphones Nokia, profite du Mobile World Congress pour faire le plein de nouveautés. Mais comme cet événement a été annulé à cause de la pandémie, HMD n’a finalement pas organisé sa conférence de presse.

Et durant cette année, l’entreprise a peu fait parler d’elle. Cependant, les smartphones Nokia n’ont pas disparu. Dans un communiqué de presse, HMD annonce même avoir récolté 230 millions de dollars lors du premier cycle de sa levée de fonds auprès de partenaires stratégiques.

Ces investissements permettront notamment à HMD de muscler son offre de smartphones 5G, en misant sur des partenariats avec des opérateurs américains.

Miser sur la 5G ?

Outre cela, après avoir lancé ses appareils Nokia au Brésil, en Afrique et en Inde, HMD compte renforcer sa présence mondiale en arrivant sur d’autres pays. HMD va également renforcer ses offres de services numériques, ainsi que son service international d’itinérance de données.

« Notre modèle d’affaires est unique, basé sur un déploiement mondial mesuré et des partenariats solides avec les meilleurs de l’industrie. Aujourd’hui, il entre dans une nouvelle ère grâce au soutien d’acteurs du marché parmi les plus influents dans le domaine des smartphones », a déclaré Jean-François Baril, Président Exécutif et cofondateur de HMD Global.

Bien que HMD n’ait pas une part de marché comparable à celles des constructeurs chinois comme Xiaomi, Oppo ou Vivo, ses smartphones Nokia ont une très bonne réputation. Ces appareils se distinguent grâce à la rapidité des mises à jour, une version très pure de l’OS Android, et une bonne qualité des photos.

Comme les anciens téléphones Nokia, les smartphones de HMD ont aussi la réputation d’avoir une bonne durabilité. Et en plus des smartphones, la société fabrique aussi des téléphones basiques, dont des versions modernisées des appareils qui ont fait le succès de Nokia dans les années 2000.

Le premier smartphone 5G de HMD est le Nokia 8.3, présenté il y a quelques mois. Il s’agit d’un smartphone milieu de gamme qui est d’un processeur Snapdragon 765G et qui a quatre caméras sur le dos, dont un capteur principal de 64 mégapixels. Vendu à 599 euros pour le modèle 6Go/64Go, ce smartphone est un concurrent intéressant pour le OnePlus Nord.