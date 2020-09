Comme en 2013 avec la PS4, la France pourrait attendre pour la sortie de la PS5 ?

Dire que la next-gen est en train de s’accélérer est désormais un délicat euphémisme. Depuis la fin du mois d’août, pas un seul jour ne passe sans que de nombreuses petites rumeurs et de nombreux petits faits viennent pimenter notre attente autour de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.

Parfois de manière maladroite avec les éditeurs qui font de petites bêtises. Comme ce fut le cas concernant l’impossibilité d’avoir une rétrocompatibilité totale sur la PlayStation 5 qui fut confirmé par Ubisoft, ou aujourd’hui encore avec la possible période de sortie de la PS5 du côté de chez Activision.

En effet, l’éditeur américain aurait dévoilé que la PS5 sortirait aux USA et au Canada dans un premier temps, avant d’être lancée mondialement quelques jours plus tard.

PS5 : Une sortie en deux temps, comme en 2013 avec la PS4 ?

C’est donc à la fin d’une nouvelle vidéo promotionnelle autour de Call of Duty Black Ops Cold War que l’éditeur Activision a fait leaker une nouvelle information autour de la PS5. On peut voir que le jeu sera disponible le 13 novembre sur PS4 et dans la période « Holiday 2020 » pour les États-Unis ainsi que le Canada. Juste en dessous, une autre mention annonce que la console arrivera « plus tard en 2020 » dans le reste du monde.

Cela signifie donc que la PS5 arrivera bien après le 15 novembre aux USA, et sans aucun doute avant la fin de ce même mois de novembre partout dans le reste du monde. Reste à savoir si le Japon aura le droit à une sortie dans la même période, ou si les joueurs japonais devront attendre comme en 2013.

Pour rappel, la PS4 était sortie le 15 novembre 2013 aux USA et au Canada, puis le 29 novembre 2013 dans la plupart du reste du monde (dont la France). La console était arrivée en novembre 2014 au Japon.

De son côté, la Xbox One avait été lancée le 22 novembre 2013 dans la plupart du monde et en septembre 2014 au Japon. Selon les nombreuses rumeurs, la Xbox Series X devrait arriver dès la première semaine de novembre 2020 dans la plupart du monde avec même une date du 6 novembre qui est de plus en plus probable.