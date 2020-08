Une période de sortie de la Xbox Series X et de la PS5 à quelques jours d’écart ?

Au plus les jours avancent, au plus nous nous rapprochons de la sortie des consoles next-gen. C’est clairement le grand événement de l’année 2020, sept ans après le lancement de la PS4 et de la Xbox One, nous sommes sur le point de découvrir une nouvelle génération de console.

Bien que de nombreux joueurs pensent que cette année Sony et Microsoft sont en retard sur la communication, nous avons pu voir à travers un gros édito que les deux firmes ne sont pas tant en retard par rapport à la communication de 2013. Outre le prix des machines, la date de sortie officielle de la PS4 avait été dévoilée seulement lors de la Gamescom fin août, et la date de sortie de la Xbox One avait été donnée début septembre.

Seuls les prix des deux machines avaient été donnés en juin lors de l’E3. Ainsi, en 2020, Sony et Microsoft semblent être sur la même stratégie avec un prix et une date précise qui risquent d’être dévoilés dès le mois de septembre. Concernant la date justement, nous savons déjà que la Xbox Series X est fixée à novembre 2020 par Microsoft sans plus de précisions. Mais selon des sources bien renseignées, la Xbox Series X pourrait arriver dès le début du mois de novembre, tandis que la PS5 suivrait quelques jours plus tard.

La Xbox Series X début novembre ?

Il y a deux semaines déjà, on vous parlait d’une première rumeur et d’un potentiel leak autour de la sortie de la Xbox Series X pour le 6 novembre 2020. Comme très souvent, c’était le journaliste Tom Warren qui était derrière cette rumeur. L’homme qui semble très bien renseigné autour des plans de Microsoft était également un des principaux acteurs à parler et valider les différents leaks autour de la Xbox Series S.

Cette fois, c’est nos confrères de chez VideoGamesChronicle qui réalisent une analyse en faisant se rapprochant de leurs nombreuses sources dans l’industrie. Plus précisément, c’est le journaliste Andy Robinson qui est à l’origine de ce papier qui est basé sur les dires de nombreux développeurs et autres membres de la distribution qui affirment avoir des indications très fortes quant aux fenêtres de lancement des deux consoles next-gen. Et puisque tout le monde semble d’accord, cela paraît tout de suite un peu plus crédible.

Ainsi, selon les sources d’Andy Robinson, Microsoft aurait demandé aux développeurs et différents revendeurs de se tenir prêts pour la première semaine de novembre 2020 pour un lancement mondial. Ce qui est donc cohérent avec la première rumeur du 6 novembre 2020. La marche de manœuvre serait très fine de la part de Microsoft dont l’objectif serait d’être quoiqu’il arrive sur le marché avant Sony et la PS5.

La PS5 pour mi-novembre ?

Du côté de Sony maintenant, selon les mêmes sources, la firme japonaise aurait d’ores et déjà dépensé un budget marketing conséquent qui serait mis en place à partir du 13 novembre 2020. La PS5 serait donc attendue pour la moitié du mois de novembre.

En mai dernier, Jim Ryan confirmait que la PS5 serait disponible en même temps partout dans le monde. Cependant, selon certains développeurs et certaines personnes proches des chaînes de distributions, la prudence est de vigueur avec cela. Suite aux problèmes liés à la pandémie du Covid-19, il se pourrait que les stocks soient assez limités et que le lancement se fasse en deux temps comme pour la PS4.

Pour rappel, la PS4 était arrivée le 15 novembre 2013 en Amérique, le 29 novembre 2013 en Europe et en février 2014 au Japon. La Xbox One était arrivée le 22 novembre 2013 en Europe et en Amérique. La console fut lancée en septembre 2014 au Japon.