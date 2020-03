Comment assister à la conférence Adobe Summit ?

Comme annoncé il y a maintenant plusieurs semaines, l’événement annuel Adobe Summit est annulé à cause du COVID-19. Enfin pas tout à fait. Depuis des années, Adobe réunit ses clients, partenaires et collaborateurs à l’occasion d’Adobe Summit à Las Vegas pour aborder le futur de l’expérience client, dévoiler les dernières innovations en matière de produits et de plateformes et échanger autour de thématiques inspirantes.

Si cette année, cette conférence ne se tient pas de manière habituelle, elle aura tout de même lieu… en ligne. Le contexte actuel a poussé l’éditeur de logiciel à s’adapter afin de maintenir l’événement. C’est pourquoi vous pourrez assister à la conférence Adobe Summit demain, mardi 31 mars, à 17h30. Au cours de cette diffusion en direct, Adobe a préparé plus de 100 sessions, ateliers, démonstrations et bien plus.

De nombreuses thématiques diverses et variées seront à l’honneur : contenu & commerce, marketing B2B, gestion du parcours client, data & insights, publicité digitale, Magento et innovations produits. Les contenus sectoriels couvriront les services financiers, les médias et divertissement, le retail, le tourisme, la santé, l’industrie manufacturière et la technologie.

Quant au PDG, Shantanu Narayen, ainsi qu’au EVP et GM Adobe Experience Cloud, Anil Chakravarthy, ils prendront tous deux la parole afin de partager leur vision du marché actuel, en dévoilant quelques mises à jour produits. Bien que certaines actualités concernant les produits et les partenariats aient été reportées à une date ultérieure, plusieurs annonces demeurent au programme.

Pour assister à l’événement, il vous suffit simplement de vous inscrire via ce lien.