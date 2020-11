Comment créer un compte secondaire sur PS5 ?

Comme sur PS4, il sera possible d’ajouter plusieurs profils sur votre PS5 afin de faire jouer les différents membres de votre famille ou vos amis proches. Ces derniers pourront jouer avec leur propre compte, avoir leurs propres stats et leurs jeux. Comment cela est-il possible ? Via la création d’un compte secondaire et vous allez voir qu’il n’y a rien de plus simple.

Création d’un compte secondaire sur PS5

La première étape est de revenir au menu de la console, lorsque vous venez juste de l’allumer. Vous aurez le choix de choisir votre compte ou alors « d’ajouter un utilisateur ». Sélectionnez ce choix-là.

Ici, vous allez pouvoir choisir d’ajouter un utilisateur sur cette PS5. Ou de jouer « en tant qu’invité ». Cette option sera parfaite pour jouer à un jeu en multijoueur local (comme FIFA, Call Of) avec un ami qui va se connecter en tant qu’invité.

Mais pour la création d’un second compte, il faudra choisir la première option avec l’ajout d’un utilisateur. Cliquez donc sur « Premiers pas ».

Comme à chaque création de comptes, il faudra commencer par accepter les termes de licence du logiciel système PlayStation 5. Il suffit de cocher la petite case « J’accepte » et de cliquer sur « Confirmer ».

L’étape suivante vous demandera de vous connecter avec votre compte. Si le compte secondaire que vous souhaitez créer existe déjà, il suffira de simplement entrer votre mail et votre mot de passe et le tour est joué.

En revanche, si votre compte secondaire n’existe pas encore, il faudra cliquer sur « Créer un compte ».

La première étape de la création de votre compte sera d’entrer un mail valide, et choisir un mot de passe.

Il faudra ensuite entrer vos données personnelles avec votre prénom et votre nom. Il faudra ensuite prendre conscience de la charte de confidentialité de Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

Pour cela, il faudra appuyer sur la touche « R3 » (le stick analogique droit) et valider la charte.

Vous pouvez choisir d’accepter (ou non) de recevoir des informations et des offres personnalisées associées à PlayStation et Sony. Si vous ne le souhaitez pas, n’oubliez pas de décocher la petite case sur la droite. Cliquez ensuite sur « suivant ».

Vous allez pouvoir ensuite choisir l’avatar de votre compte PlayStation Network. À noter que si vous passez par la nouvelle application mobile PlayStation vous pourrez mettre une photo personnalisée sur votre profil.

L’une des étapes les plus importantes sera le choix de votre ID en ligne. L’identifiant qui s’affichera lorsque vous allez jouer en ligne. Alors, choisissez-le bien pour ne pas le regretter !

Vous allez pouvoir également choisir les différents paramètres de confidentialités pour votre compte. Si vous souhaitez les paramètres par défauts, il suffit de cliquer sur « Appliquer ». Sinon, dirigez-vous plutôt vers « Revoir et personnaliser » pour choisir vous-même vos paramètres de confidentialités (qui pourra voir vos amis, vos jeux, vos trophées, etc…).

Une autre étape qui vous demandera votre autorisation, c’est pour la collecte de données concernant les bugs, les soucis de votre PS5 afin de créer de nombreuses statistiques et améliorer l’expérience utilisateur de la part de Sony. Là encore, libre à vous de choisir vos paramètres.

Nous arrivons à l’avant-dernière étape de la configuration et la création de votre compte en choisissant les options d’achats et de publicités. Si vous acceptez, votre PS5 pourra vous faire des suggestions qui devraient vous plaire en fonction des jeux auxquels vous jouez !

Enfin, pour terminer la création de votre compte il faudra accepter une dernière fois les « documents légaux importants » de Sony Interactive Entertainment Europe Limited avec les conditions d’utilisateurs, la charte de confidentialité et les conditions d’utilisation du logiciel.

Cochez la petite case « j’accepte » et appuyez sur « confirmer ». Votre compte PlayStation Network est désormais créé et actif, bienvenue sur votre PS5.