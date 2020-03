Comment Disney+ séduit beaucoup les familles avec enfants

Lancé en novembre dernier, Disney+ a réussi un départ en fanfare aux États-Unis où il frôle désormais les 30 millions d’abonnés. Le service de streaming se prépare désormais à débouler en Europe et notamment en France à partir du 24 mars prochain.

Selon une étude que vient de publier l’institut Ampere Analysis, ce succès repose beaucoup sur les familles. Environ 50 % des ménages américains avec des enfants de moins de dix ans ont souscris un abonnement à la plateforme. Pour les foyers avec des enfants de moins de 18 ans, 42 % ont décidé de s’abonner à Disney+.

Disney+ mise sur abonnement moins élevé que la concurrence

Le satisfecit ne s’arrête pas là, puisque 41 % des 18-24 ans ont déclaré avoir testé au moins une fois la plateforme depuis ses débuts. La plupart ont d’ailleurs cité la série The Mandolorian parmi les raisons qui les ont poussé à s’intéresser au service.

Disney semble donc avoir trouvé une raison de se réjouir car les temps sont assez durs pour le géant mondial du divertissement. L’entreprise a en effet dû fermer ses parcs d’attraction. Les blockbusters prévus en 2020 risquent également de ne pas très bien fonctionner en salle à cause de la crise du coronavirus. Certains ont même été reporté comme Mulan.

Pour Disney+ en revanche, les choses se présentent plutôt bien et les dispositifs de confinement devraient paradoxalement aider le lancement de la plateforme en Europe et en Asie. Le service mise d’ailleurs sur un prix plus attractif que son concurrent Netflix avec un abonnement à 6.99 €. On pourra notamment y retrouver les licences phares de Disney. De nombreuses séries originales Star Wars et Marvel viendront remplir prochainement le catalogue.

Vous pouvez retrouver notre test de Disney+ ici. Nous avons également préparé un dossier complet sur l’ensemble des offres de streaming disponibles sur le marché.