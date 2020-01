Comment Elon Musk compte-t-il coloniser Mars ?

Comme à son habitude, l’impatient Elon Musk n’a pas pu se retenir de trop en dire. En effet, alors que les vaisseaux Starship ne sont même pas encore terminés, le CEO de SpaceX se voit déjà sur Mars. C’est l’un des plus grands désirs de l’homme d’affaires, ce voyage vers la planète rouge pourrait devenir l’accomplissement de sa carrière phénoménale.

Cependant, les ambitions de Musk étaient jusqu’à présent un peu floues. Sur Twitter, il révèle comment il compte poser le pied sur Mars, tout en colonisant cette planète. Pour rappel, Elon Musk ne souhaite pas seulement envoyer quelques privilégiés sur Mars, il veut y transporter une nation complète.

Selon lui, ses vaisseaux Starship qui bénéficient d’une durée de vie de 20 à 30 ans seront en capacité de transporter près d’un million d’humains sur Mars. Pour se faire, il faudra tout de même que 100 Starship soient construits par an, de plus l’orbite de la Terre et celle de Mars devront absolument être alignées pour qu’un vaisseau puisse transporter ses 100 000 passagers d’une planète à l’autre.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020