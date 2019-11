La fusée Starship de SpaceX explose partiellement lors du dernier test

Mercredi 20 novembre, SpaceX a réalisé plusieurs tests de sa fusée Starship à Boca Chica, dans le Texas. Pour la deuxième fois de la semaine, il s’agissait de se pencher sur le remplissage des réservoirs du prototype Starship Mk1.

Plusieurs passionnés de SpaceX ont enregistré des images montrant l’explosion partielle de la fusée. Comme on peut le voir sur la vidéo diffusée en live, une épaisse fumée blanche s’est échappée du prototype tandis que le haut de ce dernier a été propulsé à plusieurs centaines de mètres de hauteur.

Malgré ces images plutôt impressionnantes, il n’y a vraisemblablement eu aucun dégât trop important. Un porte-parole de SpaceX a confié à The Verge : « Le but du test d’aujourd’hui était de mettre les systèmes sous pression au maximum, donc le résultat n’était pas complètement inattendu. Il n’y a pas eu de blessés, et ce n’est pas un incident grave ».

L’objectif de la fusée de SpaceX est d’envoyer des personnes, mais aussi du fret, à destination de la Lune et de Mars, un projet ambitieux pour l’entreprise d’Elon Musk. Il y a quelques mois, l’entrepreneur annonçait que le véhicule d’essai pourrait réaliser des vols dans l’année suivante. Aux vues des difficultés rencontrées par la société spatiale, il est certain que ce délai va être rallongé.

SpaceX (et la NASA) en route vers la Lune

Rappelons que SpaceX travaille sur plusieurs initiatives comme celle-ci. L’entreprise américaine souhaite envoyer des humains sur la Lune d’ici 2024, un objectif audacieux sachant que la NASA souhaite en faire de même. Mais pour sa part, l’agence a dû revoir son calendrier afin de répondre aux exigences de l’administration Trump, qui souhaite retourner sur le satellite… Et aller sur Mars d’ici 2033.

Ces objectifs parallèles n’empêchent pas SpaceX et la NASA de collaborer autour de plusieurs projets communs. L’agence américaine a sélectionné plusieurs entreprises pour l’aider à retourner sur la Lune, dont l’entreprise de Musk.