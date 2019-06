Comment Instagram veut simplifier la récupération de compte après un hack

Si Instagram dispose actuellement d’un processus de récupération de compte relativement compliqué, le réseau social songe à modifier celui-ci afin de le simplifier.

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Instagram qui se sont fait pirater leur compte doivent attendre un email ou remplir un formulaire, une procédure assez longue et fastidieuse pour les adeptes de la plateforme.

Instagram veut remplacer le processus par un code à six chiffres

En conséquence, Instagram teste actuellement une méthode simplifiée comprenant l’envoi d’un code à six chiffres qui pourrait être envoyé au détenteur d’un compte dans le cas où celui-ci à des difficultés à se connecter. S’il effectue plusieurs tentatives ou qu’il se rend sur la page d’aide à la connexion, la plateforme sociale pourrait alors lui envoyer ce fameux code par email ou par message.

Dans le cas où la tentative de connexion, avec le code à six chiffres, est effectuée sur le même appareil, l’utilisateur pourra récupérer les pleins pouvoirs sur son compte Instagram. Pour ce faire, la plateforme demandera la confirmation de l’email et du numéro de téléphone du détenteur de ce dernier. Au cours de la procédure, celui-ci sera bloqué.

Cette méthode aurait ses avantages, particulièrement car elle permettrait aux utilisateurs de récupérer assez facilement leur compte même si une personne mal intentionnée a modifié certaines données comme l’email, le numéro de téléphone ou le nom d’utilisateur.

Pour rappel, Instagram verrouille les noms d’utilisateurs durant un certain cas afin que d’autres personnes ne puissent pas se les approprier rapidement dans le cadre du piratage.

Instagram n’a pas évoqué la date à laquelle cette nouvelle fonctionnalité pourrait être déployée largement sur l’application. Néanmoins, il est certain qu’elle risque de faire des adeptes, puisqu’elle mettra fin à une procédure souvent jugée trop longue et complexe. De la même façon, le réseau social pourrait espérer renouer avec la confiance des utilisateurs, une relation parfois tendue et potentiellement mise à mal par les piratages et les fuites de données.