Comment jouer Catwoman ? Le conseil de l’ancienne à la nouvelle génération

On le sait depuis quelques jours désormais, le rôle de Catwoman va être repris sur grand écran. C’est Zoe Kravitz qui va jouer ce rôle dans le film. Le rôle de Batman sera lui l’occasion pour Robert Pattinson de jouer au super-héros. On sait aussi que pour d’autres rôles, DC Comics est en train d’aller fouiner chez Marvel pour piquer un ou plusieurs acteurs qui sont passés par le MCU. Mais Catwoman / Selina Kyle, occupe une place à part, notamment par sa relation avec Batman. Et ce n’est pas un rôle à prendre à la légère, comme le souligne Michelle Pfeiffer qui a enfilé le costume dans le film de Tim Burton en 1992.

Catwoman, un rôle particulier

Bien sûr, on ne sait pas la tonalité que Matt Reeves voudra donner à sa version du Batman. Mais il se baserait sur l’histoire « Un long Halloween » de Jeph Loeb, qui a la particularité de proposer un panel très large de personnages de l’univers de Batman : Joker, Sphinx, Poison Ivy, Epouvantail, Solomon Grundy et donc Catwoman.

Michelle Pfeiffer qui est passée par là, a donc eu un conseil très particulier à donner à Zoe Kravitz qui va à son tour enfiler les griffes. Et autant dire que ce n’est pas vraiment ce que l’on aurait imaginé. L’actrice faisait alors la promotion de son nouveau film Malefique 2.

Assure-toi, pendant qu’ils réalisent ton costume qu’ils aient à l’esprit le moment où tu devras aller aux toilettes et comment tu vas faire.

Quand on sait qu’il s’agit de celle que beaucoup considèrent comme la meilleure Catwoman de l’histoire, le conseil n’est pas à prendre à la légère. On imagine qu’elle parle d’expérience. L’actrice de son côté espère pouvoir faire partie de Ant-Man 3, après avoir notamment joué dans Ant-Man et la Guêpe. Affaire à suivre.